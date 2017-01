Le propuso matrimonio en pleno juego de basquet y lo rechazaron

Embed

Fuente: SDP

El vhombre intentó incluso colocarle el anillo y la beso contra su voluntad. Ay, el terrible amor no correspondido.Pese a ser pareja, esta joven decidió no comprometerse, aún cuando su novio le propuso matrimonio frente a todo el público asistente a un partido de básquetbol.Ella creía que habían sido seleccionados para participar en un concurso, pero al darse cuenta de lo ocurrió dijo de una forma contundente, aunque penosa, que simplemente no se casaría.Durante el entretiempo, el varón intentó incluso colocarle el anillo y la beso contra su voluntad, lo que quedó registrado en las decenas de cámaras que filmaban el incómodo momento.