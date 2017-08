Le entregó un insólito diploma a una alumna e indignó a su familia

Lizeth Villanueva, una alumna de séptimo grado de una escuela en Texas, Estados Unidos , se sorprendió luego de recibir un diploma con la distinción "Más probable a convertirse en terrorista".





La alumna, de 13 años, le dijo a la cadena de televisión estadounidense Click2Houston que "estaba en shock".





"La profesora dijo 'más probable que se convierta en terrorista' y luego mencionó mi nombre y me dio esto", dijo la adolescente.





El premio le fue entregado en un programa para niños avanzados, en el que se ayuda a los estudiantes a prepararse para la universidad.





Según la profesora, el premio debía ser algo chistoso. "No era divertido. No me siento cómoda con esto", declaró.





lizeth2.jpg



Según Lizeth, el mismo director se disculpó con ella, pero lo que realmente quiere es que la profesora sufra las consecuencias. "Tiene que ser despedida," dijo su mamá.





El director, Eric Lathan, se disculpó a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que la situación es "insensible y ofensiva".





"Estos premios e ideales no son representativos de la escuela Aguirre Junior, su misión y metas educacionales para sus alumnos", aseguró.