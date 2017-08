El pasado 17 de agosto, agentes de Policía de la ciudad danesa de Aalborg, en el norte del país, interrumpieron a un joven que interpretaba en la calle una canción del grupo Oasis.



Los representantes de la comisaría dijeron al cantante, cuya identidad no ha sido revelada, que el hecho de que pueda tocar Wonderwall "no significa que debas hacerlo".



En su informe los policías daneses indicaron que el músico "tocaba muy mal y en voz muy alta".



Asimismo, subrayaron que la voz del guitarrista "no se parecía a la de Liam Gallagher", líder del grupo Oasis.