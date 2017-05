Expertos (o no tanto) en demoliciones derribaron el edificio equivocado

El domingo pasado un equipo de expertos en derribos de la ciudad de Baltimore (Estados Unidos) tenía que echar abajo un edificio de tres plantas que había sido declarado en estado crítico. Sin embargo, por accidente los especialistas destruyeron por completo la mitad superior de un inmueble anexo, informa el periódico local 'The Baltimore Sun'.



El Departamento de Vivienda de la ciudad del estado de Marylamd explicó que el sábado pasado solicitaron la demolición urgente de un edificio de la empresa TD Development. El incidente ocurrió al día siguiente, recién iniciado el proceso. La destrucción de la tercera planta del edificio de TD Development provocó la caída de un muro sobre la construcción vecina. De acuerdo con 'The Baltimore Sun' no ha habido heridos.





Demolición de edificio equivocado

La compañía responsable de la demolición, K&K Adams, ha rehusado comentar lo sucedido.



Pese a que el propietario del edificio derruido por accidente, Joseph Rene, fue testigo de lo sucedido, su reacción fue tranquila. Admitió que no le quedaba "otra opción que reconstruirlo", recoge el diario. Desde el Departamento de Vivienda, la portavoz Tania Baker anunció que están investigando los detalles del incidente.