Esta madre estaba harta de ver ropa de niña muy corta e hizo esto

Una mujer llamada Sharon Choksi estaba harta de no encontrar ropa para su hija que no fuera super corta, estrecha o de colores pastel, y decidió sacar su propia línea de ropa.

Así nació en 2013 Girls Will Be: ropa que anima a las niñas a hacer lo que quieran hacer y celebrar su personalidad. "Definitivamente, hay más de una forma de ser una niña, y no siempre tiene que haber color rosa y purpurina," dice la web de la compañía.