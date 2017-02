El teléfono que se esconde en el recto

Embed

Este es uno de los hallazgos más extraños que se venden en Amazon. Se trata de Beat The Boss y se promociona como el celular más pequeño.Lo curioso es que las reseñas ofrecen más pistas sobre el verdadero uso que se hace de él. Ahora sabemos que su nombre hace referencia directa al contrabando rectal.Las reseñas de Amazon delatan que sus compradores lo están utilizando para esconderlo en sus rectos y pasar la seguridad de las cárceles.Por 30 dólares los usuarios tienen un teléfono de 68 milímetros tremendamente "útil" para familiares y amigos de presidiarios. Los comentarios no dejan lugar a dudas:Ahora resulta que el propio teléfono tiene un "easter egg" en su nombre. Beat the Boss hace referencia a un producto muy específico, Body Orifice Security Scanner (BOSS), nada menos que la silla de búsqueda utilizada en las cárceles para escanear a los presos en busca de algún tipo de contrabando rectal.De hecho y por si había alguna duda, la silla aparece en las preguntas frecuentes (FAQs) del producto en Amazon.

Fuente: BoingBoing