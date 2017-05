A sus 29 años, Javier Otero se ha convertido en el azafato más conocido de España . Es que el video en el que aparece cantando una simpática versión del tema "Despacito" de Luis Fonsi mientras vende boletos en un vuelo de Ryanair ha conseguido más de un millón de reproducciones en apenas dos días.





"No me imaginaba que el vídeo iba a causar tanta expectación porque yo suelo trabajar así, contando chistes y gastando bromas a los pasajeros", asegura este joven azafato.

La versión de "Despacito" de un azafato que se volvió viral



Este nuevo vídeo no es más que una estrategia de venta y una manera de pasarlo bien. "Afortunadamente, Ryanair nos da la libertad de que vendamos los productos a nuestra manera y que hagamos anuncios en los que el pasajero si no compra, al menos se lo pase bien. Así que le pedí a mi jefe un poco de tiempo durante un vuelo para sacar una versión propia de esta canción tan pegadiza de Luis Fonsi", afirma Otero.





"Precisamente fue en ese vuelo donde hice la canción. Se la canté a mi jefe y le encantó pero yo no tenía intención de cantarla, la verdad. Otras veces he hecho otras letras y tampoco las he estrenado, me da un poco de vergüenza", narró.





Sin embargo, dos días después, el azafato volvió a subir a su avión, esta vez para cubrir la ruta Las Palmas de Gran Canaria-Sevilla, y fue su propio jefe quien le pidió que cantara la canción que había compuesto con la única intención de vender los boletos que tenía asignados.

El azafato que canta "Despacito" en pleno vuelo



"Hasta el capitán me pidió que le avisara cuando la fuese a cantar porque quería escucharme", recuerda Otero, que reconoce que lo hizo porque sabía que había muchos pasajeros andaluces y que podría tener más éxito que en otras rutas. De hecho, en el mismo vuelo se encontraba el jugador del Sevilla, José Antonio Reyes, que había viajado con ocho amigos a Canarias para celebrar su despedida de soltero, y que también quedó cautivado por la canción.