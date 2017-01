Crían a un muñeco como a un bebé

Este tipo de muñeco, que por su gran parecido con los recién nacidos humanos ha sido bautizado como "muñeco reborn', es cada vez más popular en Europa. Los británicos Crystal y Terry Duke, que no podían tener hijos, han comprado uno de estos muñecos al que bañan, le leen cuentos, cambian el pañal y alimentan. Se llama George, como su abuelo.



En una ocasión, Crystal se encontraba en la parada de autobús con su muñeco en el carro. Otra madre esperaba también a su lado con un bebé de verdad. Sin embargo, el conductor del autobús dijo que sólo había sitio para una de ellas y dejó que subiera Crystal con el muñeco. La otra mujer se enfadó porque vio que se subía con un juguete y no con un niño, pero según ha contado la propia Crystal a la publicación Mirror, no le importó el enfado. Dice que ha sido una de las pocas experiencias negativas vividas desde que compraron el 'muñeco reborn', al que tratan como si fuera un hijo de verdad.



Sin embargo, Crystal dice que compensan las experiencias positivas: "Sacamos a George de paseo y un desconocido nos paró. Nos dijo que George era muy guapo y cómo se parecía a nosotros. Nos sentimos llenos de orgullo. No se dió cuenta de que era un bebé 'reborn'", relata.



Efectivamente, el muñeco se parece a los padres porque cuando lo encargaron, llevaron sus propias fotos para que la artesana que los fabrica confeccionara un muñeco que fuera mezcla de ambos. Les costó poco más de 400 euros. Al llegar a casa, fue recibido por la familia con una celebración.



Los entusiasmados padres quieren vivir la experiencia tan completa que no se han perdido detalle en las celebraciones navideñas. Crystal ha contado cómo le han comprado ropa, juguetes y peluches y ha tenido una caja especial de Navidad con pijamas temáticos y un libro. Incluso dejaron una tarta para Santa Claus y zanahorias para Rudolph, y llevaron al día siguiente al muñeco a ver a Santa Claus, con quien se hizo una foto.



Crystal confía en poder ampliar la familia: "Iremos a la misma artista para que diseñe una hermana para George", ha asegurado.