Buscó a su doble durante cinco años

La chica de la Tomatina que Eva Casado buscó durante cinco años no era su hermana gemela robada al nacer.





Después de movilizar a las redes sociales, la fotógrafa madrileña finalmente localizó a una joven que vio en una fotografía tomada en la Tomatina de 2010, y cuyo asombroso parecido la llevó a sospechar que podría tratarse de su hermana. Pero el misterio ya fue resuelto.





La joven, cuya imagen descubrió por casualidad un primo de Casado en una revista durante un viaje de avión en 2012, reside en Miami.

"Se puso en contacto conmigo a través de Facebook y me envió sus fotos propias de la Tomatina de ese año", contó Eva Casado en su perfil de Facebook para agradecer a las más de 85.000 personas que compartieron su historia y que le ayudaron a develar el misterio.





Su doble no tiene ninguna relación de parentesco, es más joven y no quiso dar a conocer su identidad pero está igual de sorprendida por su parecido con Casado.





"Cuando vio la foto, se quedó tan atónita cómo me quedé yo", dice la fotógrafa en alusión a una imagen que la propia Casado se tomó en la misma postura que la chica de la Tomatina y con la misma iluminación para demostrar su gran parecido.





Con el hallazgo, Casado resolvió una obsesión que no la abandonó durante los últimos cinco años: saber si tenía una gemela perdida o si la existencia de esa otra joven tan parecida a ella era fruto del azar genético.





Su investigación la había llevado a descubrir que en el hospital en el que había nacido habían robado bebés.





"Mi madre es gemela, lo cual también me descoloca, pero al preguntarle a ella me dijo que no estaba dormida en el parto y que le parecía muy raro, eso sí, al contarle lo de los robos en el propio hospital vi asomar un brillo en sus ojos que me quedó clavada en el corazón", afirmó.





Fuente: El País