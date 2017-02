Buscaba trabajo y la rechazaron con un emoji

La chica vio un aviso clasificado para trabajar como mesera en el restaurante de carnes Miller & Carter, en la ciudad de Enderby, en el Reino Unido.Luego de la entrevista de trabajo, la representante del restaurante le dijo que la contactaría en los días siguientes para hacerle saber si había sido escogida para el puesto o no, informa The Telegraph.Para sorpresa de la joven mujer, que sueña con ser modelo profesional, al poco tiempo de haber salido de la entrevista recibió un mensaje de texto que decía: "La respuesta es no".Extrañada, la chica preguntó por qué y esta fue la respuesta: "No hubo química y las respuestas fueron algo básicas", rezaba el texto, que a continuación estaba acompañado por el emoji de la carita que llora de la risa.La muchacha quedó devastada: "Lo mínimo que me hubieran podido dar era una retroalimentación más apropiada", dijo la afectada.Los medios informaron que el restaurante le envió a Megan las disculpas del caso y le explicaron que se trató de un mensaje interno, entre la entrevistadora y su jefe, que le llegó a la chica por error.Fuente: Pulzo.com