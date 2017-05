Arrestaron a una profesora por tener sexo con su alumno de 15 años

La docente Pamela Stigger, de 33 años, fue acusada con dos cargos de abuso sexual a un menor de 15 años y por actividad lasciva con un menor.





Según el reporte de CBS, las autoridades arrestaron a Pamela Stigger, de 33 años de edad, este jueves en la localidad de Tamarac, Florida.





La acusan de dos cargos de asalto sexual, a un menor entre las edades de 12 y 18 años.





De acuerdo con el informe de la detención de la Oficina del Sheriff del condado de Broward, Stigger fue encontrada, justo después de las 2 de la mañana, en su coche con un adolescente de 15 años cerca de Northwest 70th Avenue y la calle 58.





El informe dice que Stigger y el adolescente habían tenido relaciones sexuales en el asiento de atrás, poco antes de que fueran vistos por un maestro suplente.





Stigger negó haber tenido relaciones sexuales con el adolescente y dijo que él estaba "tratando de seducirla", cuando los agentes se acercaron al coche.





Los funcionarios dicen que el adolescente fue alumno de Stigger cuando asistió a la Escuela Secundaria Glen Forest en Coral Springs.





El informe de la detención dijo que ella había sido su profesora de teatro de 8º grado.





Por el momento, los investigadores no creen que haya otras víctimas.





La corte fijó para Stigger una fianza de $ 37.500. También se ordenó que use un monitor de tobillo, no tener ningún contacto con la víctima y no volver a su posición de enseñanza, mientras que los cargos estén pendientes.