Al ritmo de "I’ll Will Survive", la famosa canción de Gloria Gaynor en los años 70, Juan Diego Anzaldúa, un alcalde de México, rindió su primer informe de gobierno como alcalde de la ciudad mexicana de Río Bravo, en el estado de Tamaulipas.



El funcionario subió a su cuenta personal de Facebook un video, de casi dos minutos de duración, en donde canta y baila su versión de la canción setentera.



En las imágenes se aprecia al alcalde, sentado en su escritorio, que mira fijamente a la cámara y comienza a cantar: "Soy sólo uno más en esta sociedad, a echarle ganas para nuestra ciudad cambiar".



Luego se produce un cambio de escena y se le ve acompañado de niños, estudiantes, agricultores y personal de la Secretaría de Salud local, al tiempo que baila con todos ellos.





Ya en la parte final del video, el alcalde de Río Bravo cita a la estrella de música ranchera Vicente Fernández: "Y como dice 'Chente', mientras la gente no deje de aplaudir, no dejamos de trabajar".



El video ya ha registrado más de 162.000 reproducciones y más de 600 comentarios. Las reacciones han sido diversas, unas a favor, otras en contra, y algunos aprovecharon para felicitarlo por su desempeño.



No faltaron comentarios según los cuales el video es "lo más ridículo" que se ha visto del funcionario local.