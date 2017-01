20 policías y 6 patrulleros por 3 chicas en topless

Tremendo operativo policial por tres mujeres haciendo topless en Necochea

Un enorme revuelo se armó en una playa de Necochea luego de que la policía obligara a tres mujeres que estaban haciendo topless a cubrirse.Según informó el portal local Diario 4V, la situación ocurrió en una playa ubicada a unas 10 cuadras del centro de la ciudad. Luego de que tres mujeres se quitaran la parte de arriba de sus bikinis, alguien llamó a la policía y varios uniformados se hicieron presentes en el lugar.El operativo pareció desmedido: casi veinte policías y seis patrulleros se hicieron presentes y amenazaron con llevarse presas a las mujeres, mientras un turista exigía a gritos que las esposen. Sin embargo, la mayoría de los presentes pareció apoyar a las mujeres."Si hay una chica en colaless no le van a ir a decir 'pónganse un pantalón porque está exhibiendo el trasero", alegó una de las mujeres. "Por ahí la sociedad no está avanzada", contestó un policía. "Yo voy a venir todos los días en tetas, como vine toda mi vida", retrucó otra. "Es obvio que nos van a llamar para que vengamos acá a sacarlas", insistió el agente.La discusión parecía no terminar. "No es criminal andar en tetas. ¿A quién mata? ¿A quién roba? No me digan que es cultural, definime cultura", sentenció una muchacha. "No pueden responder a cualquier reclamo de la gente", remató. "La cultura es machista, es así", admitió el policía. "¿Por qué no le decís a un señor que tiene tetas que se ponga una bikini?", siguieron los argumentos. "Es una contravención", se atajó el policía. "No es exhibicionismo. No queremos mostrar las tetas para que vengan a mirar", replicó otra chica.Al final, los policías las forzaron a cubrirse sus senos, pero por motivos que no están del todo claro, volvieron varias veces a encarar al grupo pese a que no había nadie haciendo topless, hasta que finalmente ellas decidieron abandonar la playa. ¿Volverán en topless?