Moria Casán fulminó a Georgina Barbarossa: sin reconcialiación

En el año 2009, Moria Casán tuvo un serio enfrentamiento mediático con Georgina Barbarossa por una crítica de esta última al desnudo de la diva con su hija Sofía Gala para una revista.





En aquel momento, se dijeron de todo y las diferencias parecen ser irreconciliables, al menos para Georgina.





Pese a que Casán le dedicó unos cálidos tuits a su colega la semana pasada, Barbarossa volvió a afirmar en Los Ángeles de la Mañana que "a Moria no la voy a perdonar jamás".





"Me la encontré de casualidad porque fuimos a comer a un restaurante y no nos saludamos. ¿Por qué la voy a saludar?", señaló Georgina ante la consulta de Ángel de Brito sobre si se había reconciliado con la diva de las tablas.





"Yo estuve con Sofía Gala en Pasapalabra pero yo me enojé con la madre y no con ella. Vi los tuits de Moria pero no me importan. No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido (Miguel "Vasco" Lecuna). Habló mal estando vivo y después cuando murió", remarcó.





Como era de esperarse, al instante llegó la fuerte respuesta de Moria a través de Twitter. Sin nombrarla, la castigó con todo en varios mensajes.





Embed La Sra. mayor que acompaña a un N°1 de la comedia musical dice que hice los tweets para buscar prensa ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 30 de enero de 2017



Embed Seguramente la falta de don de gente y educación lo confunde con arribismo que es lo que practica esta tragadora de bilis. — Moria Casán (@Moria_Casan) 30 de enero de 2017



Embed El perdón no es para los humanos! Que se ubique y que suba de puesto y al lado de un "LORD" tiene que haber una "LADY" ja — Moria Casán (@Moria_Casan) 30 de enero de 2017



Embed Hay una lady me dicen pero es la parca #QueAbajo jaa — Moria Casán (@Moria_Casan) 30 de enero de 2017



Embed Entonces elegio bien por la vibra oscura que tiene ya que la ridícula se cree con el poder de no perdonar! — Moria Casán (@Moria_Casan) 30 de enero de 2017