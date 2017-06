Heidi Klum, de 43 años, aparece desnuda por primera vez en sus 25 años como modelo como parte de una nueva colección de imágenes tomadas por el fotógrafo británico Rankin para el libro Heidi Klum by Rankin, que muestra la trayectoria de la top en la última década.





La modelo asegura sentirse más contenta con su cuerpo ahora que cuando tenía 20 años. "Debemos celebrar el cuerpo de la mujer, no importa la edad. He posado desnuda antes, pero nunca lo había mostrado en público. Creo que cuando era más joven era más tímida y he crecido en ese sentido", ha explicado la alemana durante la presentación del libro.





La que fuera ángel de Victoria's Secret durante 13 años siempre ha abogado por el nudismo, pues ella misma lo practica de manera habitual en su vida desde que era una niña. "Crecí en las playas nudistas junto a mis padres, así que soy nudista. No tengo ningún problema con la desnudez. Cuando voy a la playa, y si está en un lugar muy remoto donde no hay mucha gente me gusta hacer topless", decía hace unos meses para la revista Ocean Drive.





La modelo, madre de cuatro hijos y a punto de cumplir los 44, presentó este sábado en la Maison Assoluline de Londres la nueva publicación acompañada del fotógrafo británico responsable de las imágenes. Allí atendieron a todos los seguidores que se acercaron para comprar los primeros ejemplares que salieron a la venta. Además del libro, que recoge fotografías íntimas y desnudas de la modelo, Klum y Rankin también han creado gorras, camisetas y pegatinas.





Klum, que se hizo internacionalmente famosa al convertirse en uno de los primeros ángeles de Victoria's Secret, también es presentadora, actriz, empresaria, diseñadora de moda y productora de televisión.





