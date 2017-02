"Barbie, más allá de la muñeca", la vida de un ícono en 56 años de historia

La primera exposición dedicada a "Barbie" en España, "Barbie, más allá de la muñeca", repasa sus 56 años de historia a través de 438 piezas de colección, que ponen de manifiesto que esta muñeca no es solo un juguete, sino un icono.



La exposición -diseñada por Enrique Bonet, coproducida por la Fundación Canal de Madrid y la empresa de juguetes Mattel, con la colaboración de 24 ORE Cultura- se remonta a 1959 y recoge las "transformaciones sociales" más importantes de los últimos sesenta años a través de su protagonista.



Así, "recrea" la historia de una muñeca "que ha evolucionado con la sociedad desde la segunda mitad del siglo XX", explicó durante la presentación de la exposición la directora gerente de la Fundación Canal, Eva Tormo.



La muestra, que permanecerá abierta al público del 16 de febrero al 2 de mayo en la Fundación Canal de Madrid, descubre multitud de facetas curiosas de la primera muñeca creada con aspecto de mujer, a través de ocho universos diferenciados.



Sin embargo, todos ellos tienen un denominador común, la estética "refinada y sofisticada", que ha convertido a Barbie en un "icono", según el comisario y experto en arte e historia de moda, Massimiliano Capella.



La primera parada de "Barbie, más allá de la muñeca" es "Barbie Evolution", donde se recoge su nacimiento el 9 de marzo de 1959, y su debut en la Feria del Juguete de Nueva York, donde se presentó con cintura fina, piernas esbeltas, seno generoso y "rasgos típicos" del prototipo de mujer americana de moda del momento.



Recorriendo la muestra se observa cómo el icónico juguete ha experimentado cambios físicos desde su creación, tanto en el rostro como en cuerpo, y ha adoptado diferentes razas, culturas y estilos: desde la Barbie negra de 1980 hasta el modelo más reciente, "Barbie Fashionistas - Curvy".



"De modelo a fashionista" es otro apartado de la exposición que se centra en un aspecto "muy importante" en la vida de Barbie: La moda.



Y es que, la relación de Barbie con la moda ha sido "determinante" en las transformaciones de su estilo y fisonomía, algo que se aprecia muy bien en "Barbie en la pasarela", una serie en la que la muñeca luce creaciones de alta costura de diseñadores de la talla de Moschino, Versace, Dior, Gucci, Calvin Klein, Prada u Oscar de la Renta.



"La familia Barbie" es la tercera parte donde se muestra un clan compuesto por cinco hermanas, un hermano, dos primos y su novio Ken, "un complemento más de la muñeca", bromeó Capella.



La muñeca, que ha tenido más de 150 profesiones, desde astronauta a policía, médico o soldado, obedece siempre a su lema: "I Can Be" (puedo ser), porque Barbie "sirve de ejemplo profesional a las niñas" y lanza un mensaje: "El límite eres tú misma, puedes llegar a ser lo que quieras y hacer tus sueños realidad".



Fuente: EFE