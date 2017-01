Se saben de los pequeños caprichos de Mirtha Legrand y no hay quien desconozca su carácter y personalidad.





La conductora estaba dando una entrevista para "Desayuno Americano" cuando una señora se abalanzó sobre ella para sacar una selfie.





"Ay, no, no. Las selfies son horribles, querida. Así que no, no", imploró la diva ante el pedido de esta fanática.





La reaccíón de Mirtha se hizo viral en las redes y lo podés ver a continuación.