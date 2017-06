Â¡Es una nena! Tini Stoessel fue la sensaciÃ³n en el programa de Mirtha

Sin dudas poco a poco Tini Stoessel va dejando a un lado su look juvenil para ir adoptando uno mucho más adulto.





Sin embargo, la joven tiene personalidad y por eso elige lo que le gusta, así de simple.





Tiempo atrás todos la habían criticado por una malla "ochentosa" durante sus vacaciones, y ahora la cantante lució un modelo que atrajo las miradas de todos.

Tini







Este domingo, Tini estuvo en Almorzando con Mirtha Legrand y lució un sensual vestuario con un gran escote.





"Ahora ya no me siento tan chica. Ahora tengo 20. Ya no soy tan nena. La nena va creciendo", señaló la cantante y actriz, cuando Mirtha le preguntó su edad.