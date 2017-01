"Hay que envidiarle a las producciones extranjeras. Argentina tiene que envidiar el orden y la disciplina de los demás. Acá no hay orden. Hay que aprender de los otros países para después poder emplearlo acá. No hablo del guión, acá es perfecto, hay muy buenos guionistas, pero este fenómeno con las producciones extranjeras se genera porque somos indisciplinados, tanto en lo bueno como en lo malo, tenemos todo", expresó el actor en diálogo con Télam, de cara al estreno de la nueva producción de Pol-ka que protagonizará para El Trece.



Dirigida por Daniel Barone, Gustavo Luppi y Alejandro Ibáñez, esta ficción que se podrá ver de lunes a jueves a las 22 en la pantalla del canal del solcito y que además tendrá en los papeles protagónicos a Florencia Peña , Alberto Ajaka y Paola Krum, relata la historia de una amistad de más de veinte años entre dos matrimonios vecinos que se encuentran inmersos en una vida tranquila y aparentemente feliz.



"Estoy re contento con lo que se generó y con el elenco que nos permite divertirnos y al mismo tiempo revela una realidad que tiene que ver con cuánto hacemos de lo que queremos y cuánto hacemos de lo que nos piden o de lo que rige la contemporaneidad", expresó el actor, durante la presentación oficial de la serie, que se realizó el miércoles pasado en la Mansión del Four Seasons.



"Quiero vivir a tu lado" coloca a Amigorena en la piel de Tomás Justo, esposo de Natalia (rol que asume Florencia Peña) y ex tenista profesional, que se ve obligado a abandonar su carrera en el mejor de los momentos, tras sufrir una lesión deportiva.



"Es un personaje que se siente tentado de cambiar su destino y casualmente me toca a mí que soy un tipo que trata de respetar lo genuino, que toda la vida hizo lo que quiso; eso me mantiene liviano, no me debo nada. Mi sensación es que podría morir mañana y moriría feliz", confesó el actor, de 44 años, sobre su vínculo con el personaje.



Esta comedia romántica, que cuenta con libros de Leandro Calderone y Carolina Aguirre (dupla creativa de "Guapas", serie de la que también participó Amigorena) narra cómo la relación de amistad entre los matrimonios de Tomás y Natalia y de Verónica (Krum) y Alfred (Ajaka), se ve amenazada cuando una noticia del pasado rebrota un amor contenido que los dos implicados callaron para que nadie salga lastimado.



"Todo el mundo está enamorado de otra gente. Lo que uno hace es medirse, pero si no creo que mataría mañana, tendría hijos mañana, perdonaría mañana... Uno se controla todo el tiempo, eso da cuenta de la subpersonalidad y en la actuación se ve mucho", opinó el artista sobre uno de los ejes de la trama.



En cuanto al elenco, que también tiene a Muriel Santa Ana, Gabriela Toscano, Mario Pasik, Darío Barassi y Lizy Tagliani entre más, sostuvo que "es muy atractivo, todos somos personajes grandes que no buscamos loas" y observó: "Si nos diéramos cuenta de que así funcionamos mejor, no estaríamos como estamos".



Recostado sobre el humor blanco, el personaje de Amigorena "ejercita -describió- la mediación que es lo que no tenemos como sociedad" al tiempo que deslizó que los seres humanos están rodeados "de pugna, comparaciones y competencias, que denotan inseguridades".



En tal sentido "Quiero vivir a tu lado" hace que "pongas a flor de piel tu miseria y que veas qué haces con eso que sos porque uno no puede cambiar. Pasar por este mundo para no jactarse de nada, para desobligarse y para disfrutar del otro, eso pasa en la serie", contó sobre algunas características de la tira que lo atrajeron.



Esta nueva puesta de El Trece, cuenta con música del dúo de pop Miranda y del proyecto en solitario de Amigorena, que lanzó su primer disco "Amántico" el año pasado, y que le permitirá mostrar su faceta como cantante; no obstante, admitió no estar "pensando en la música todo el tiempo aunque la música nunca me abandona".



Consultado sobre el panorama de la televisión argentina, expresó que hay falta de comedia: "Tenemos mucha novela de afuera, cosas muy buenas de Netflix, hoy por hoy las plataformas están muy habilitadas para que vos veas lo que quieras, como documentales y ficciones, pero no hay humor particular y popular", y remarcó que eso es lo que "Quiero vivir a tu lado" tiene.



Respecto del estreno de la telenovela que competirá con la propuesta de Telefé en el horario de prime time, deslizó: "Tengo el mejor caballo de Sudamérica. Voy a ir al hipódromo y quiero correr con todos. La gente lo va a elegir, no sé si ganaremos pero hay mucha puesta".



En esa sintonía, Amigorena concluyó: "Yo ya estoy hecho, lo que vine a hacer acá ya lo hice hace muchísimo tiempo, y lo que queda está bien para mí, no pido más, y si me llegara a morir, me moriría sin pedir más. Vine a este mundo a vivir de lo que quería. Ya vivo de esto hace mucho, ya me conoce todo el mundo y no tengo que demostrar nada. No soy ambicioso".