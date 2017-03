Ya multan con $800 a los conductores que hacen lavar el auto en la calle

A usted, lector y conductor, lavar el auto en Ciudad le va a salir $800, más lo que le cobren por lavar el auto. Porque si un trapito le da una pasada a su vehículo, usted será el responsable de infringir el Código de Convivencia de Capital, como lo hace alguien que contrata una prostituta, pinta un grafiti o corta una calle para manifestarse.



La acción de la Municipalidad de Ciudad está amparada no sólo por el Código de Convivencia, sino por otra ordenanza de 1994.



Desde que empezó el año, Capital ya multó a más de 100 personas por una falta leve, que se pena con $800.



Por ahora las multas se labraron en el barrio Bombal, que es uno de los sectores más anarcos en materia de estacionamiento de autos.



La idea de los autoridades es seguir gradualmente por el microcentro y luego por todo el departamento.

En el medio de la decisión oficial quedan en jaque muchos trapitos que tienen como una importante fuente de ingreso el lavado de autos.



"Entre semana no nos dejan lavar los autos. Si los lavamos, le ponen la multa al dueño del vehículo y a nosotros nos llevan a la comisaría y averiguan nuestros antecedentes. Es malísimo para nosotros, porque sin esto no nos alcanza, no es joda", dijo Raúl Garro, cuidador y lavador de vehículos en Ciudad.



¿En qué normas se basan?



La primera ordenanza es el Código de Convivencia, específicamente el artículo 49, inciso 2G, que prohíbe "lavar, reparar y realizar tareas de mantenimiento a vehículos en espacios públicos".



La otra es la ordenanza 3.207 de 1994, que en el artículo 32 "prohíbe el estacionamiento de vehículos para su venta en la acera o en la calzada, como así también el lavado o limpieza y/o su reparación habitual en dichos lugares".



En ningún lado dice expresamente en qué circunstancias se prohíbe el lavado o la reparación, ya que uno podría pensar que lavar el auto en el puente de su casa o cambiarle una cubierta en la vía pública implica violar las normas.



Pero no.



"La interpretación que le damos es cuando se lava, se repara o se hace mantenimiento con fines comerciales", explicó Raúl Levrino, director de Seguridad Ciudadana de Ciudad.



"Queremos –continuó Levrino– darle cumplimiento a lo que indican las ordenanzas para preservar el espacio público y desalentar la presencia de trapitos. Queremos que se respete la convivencia".



Realidad

Desde el Municipio explicaron que la multa se coloca por más que el conductor no conozca la ordenanza, ya que cuando se sancionó el Código de Convivencia se hizo una difusión amplia.



"Hay una labor significativa de trabajo de inclusión social. Existe un programa para el estacionamiento medido en el que hay 300 cuidadores. A medida que crece la movilidad urbana, se van incorporando calles al sistema y más cuidadores", dijo Levrino.



Otras 300 personas son las que lavan los autos en la zona del centro, según Franklin Pérez, quien vive en Palmira y lava vehículos los fines de semana en la plaza Independencia.



"El lunes a la mañana, vamos a ir a la Municipalidad a hablar porque nos perjudica. Yo no tengo problema en que nos den una credencial y que Capital se quede un porcentaje de lo que cobramos por lavar un auto. Lo único que quiero es trabajar", concluyó.