Ya esta listo el albergue para madres en el hospital Scaravelli

"No sé cómo haría si tuviera que viajar", afirma la tupungatina Daniela Pizarro (27) mientras espera en una pequeña habitación del hospital Scaravelli a que la llamen desde Neonatología para ver y darle el pecho a Gino, su bebé de 12 días.





En esa oración la mujer de Tupungato resumió una preocupación común a todas las mamás que viven alejadas de este centro médico referente del Valle de Uco, y que están prontas a dar a luz cursando un embarazo de riesgo o que deben permanecer varios días más esperando el alta de sus hijos.





Para ellas, que en algunos casos viven a más de 30 kilómetros, funciona la Residencia Maternal. Este edificio está en la misma cuadra del Scaravelli y fue equipado con recursos propios, como una pequeña casa para brindarles comodidad y asilo, sobre todo a las que llegan desde Tupungato y San Carlos





"Al permanecer en el mismo lugar les permite participar activamente del cuidado del niño, lo que es importantísimo para su crecimiento y buen desarrollo. Además, favorece la lactancia materna y el compartir experiencias con otras mujeres en la misma situación, considerando que es un momento difícil", comentó la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza , Claudia Najul, que estará presente el viernes en el corte de cintas y que intervino en la recuperación de parte del edificio que se puso en funcionamiento para dicho fin.





Esta suerte de albergue funcionará en la sede del Cuerpo Médico Forense del Valle de Uco que pertenece al mismo terreno del hospital, pero que les fue cedido a través de un contrato que se venció hace varios años. Desde el Scaravelli adelantaron que la idea es recuperar todo el edificio, ante la urgencia de sumar nuevos y mejores servicios.





El sector que ahora utilizarán como residencia tiene ingreso propio, y cuenta con una gran habitación donde hay, por el momento, 6 camas totalmente equipadas. Además, tiene baño privado, cocina y comedor, donde las madres pueden permanecer a pocos metros de sus hijos o de los profesionales, en caso de embarazos avanzados considerados de riesgo.





"Mientras ellas estén ahí se aprovechará también para darles toda la consejería sobre salud sexual y reproductiva. Y para favorecerlas en todo lo que vendrá después para el cuidado del recién nacido y de ellas mismas", agregó Najul.





Luego destacó que alentó al cuerpo directivo tunuyanino a que avanzara en la concreción del albergue, luego de los buenos resultados que vieron en el alojamiento del hospital Lagomaggiore, y adelantando que la idea es que se creen otros en todos los hospitales regionales.





"Me parece rebueno, sobre todo por la comodidad. Ahora, cada 3 horas entramos a Neo, pero a veces nos llaman apenas salimos. Si estamos lejos, no se podría. Ahora no podemos ni lavarles la ropa, porque usamos un baño que es casi público", señaló Fernanda Bruno (25). Para estar cerca de Neonatología, adonde está su hija Martina, de 10 días, debe quedarse en una pequeña habitación que es la que se les "prestaba" hasta ahora para contenerlas, pero que no contaban con otros servicios necesarios para la estadía.





