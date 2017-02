Luego de 14 años de dedicación exclusiva a la actividad gremial en ATE, Raquel Blas volvió a su cargo docente en la escuela primaria Dolores Prats de Huisi, en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz.



Ataviada con su habitual vincha y un guardapolvo de jean, la conocida sindicalista dijo sentir mucha alegría" de retomar su profesión en una escuela, donde



Y explicó que "tengo 52 años, y trabajo desde los 16 años. Hice toda mi carrera trabajando y he tenido una parte de mi vida, licencia gremial ha sido parte de la cuestión de dedicarse a un actividad que requería 100% de mi tiempo. Pero sin licencia gremial, o con ella, mi militancia viene desde los 16 años y mi compromiso para combatir un sistema altamente injusto seguirá vigente. Entonces le quiero decir a mis compañeros, que quizás entiendan que porque no tenga licencia gremial, voy a abandonar mi trabajo sindical. De ningún modo, y de paso, los convoco a la unidad y solidaridad para dar vuelta este aumento salarial, del 17%, uno de los peores de la historia".



Blas tendrá a su cargo tercer grado, es decir, un cierre del ciclo que pasan los niños para su alfabetización. "A los papás les quiero llevar tranquilidad, porque acá vamos a construir un espacio de aprendizaje, porque yo soy muy activa y me gusta trabajar mucho en clase".



Puntualmente a la 8 de la mañana ya estaba en la puerta del colegio, donde la esperaban varios medios, ya que no es habitual que un sindicalista vuelva a trabajar. Sin embargo, su antiguo socio Roberto Macho decidió revocarle esta posibilidad a ella y a otros 13 compañeros, porque según Blas, "se oponían a las decisiones de la actual conducción, donde había muchas irregularidades y hasta violencia de género".



La sindicalista explicó que sus compañeros irán a la Justicia para revocar la suspensión de las licencias, pero ella comunicó que desistió de esta posibilidad por considerar que deben trabajar para recuperar ATE de la actual situación de divisiones internas.



En tanto, la directora de la escuela Estela Sara, recibió a Blas y le dio la bienvenida junto al resto de los maestros que integran esa comunidad educativa.



Sara explicó que "la recibimos como el resto de los 28 docentes, ella siempre que ha venido muy predispuesta a ver el grado que tenía, de donde sacaba la documentación, es decir, se comportó como una docente que se regresaba de una licencia". Además, aseguró que la ayudarán a ponerse al tanto de los temas y actualizaciones del programa.