Votantes primerizos en Mendoza: el 50% está indeciso

Ante una simple pregunta de tipo ¿te interesa la política? responden con la pasión que los caracteriza: "No me interesa nada, voto por compromiso". O en el otro polo: "Sí, porque es la actividad más noble que existe". Son jóvenes mendocinos, tienen entre 16 y 20 años y varios de ellos este año votaron por primera vez. Diario UNO salió a conocer sus preferencias para las elecciones legislativas de octubre en Mendoza y confirmó que, a días de sufragar, el 50% de los entrevistados está indeciso, porque no sabe a quién votar, no conoce los candidatos o simplemente no los entiende.



En una parada de colectivo cercana a un colegio secundario en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Cuyo o simplemente caminando por la calle se entrevistó a estos jóvenes, que fueron los que aceptaron responder cuatro preguntas sobre su decisión electoral y su relación con la política partidaria. En el camino, una cantidad similar desistió argumentando que no podrían responder porque no sabían nada de las elecciones.



De esos votantes, sólo la mitad tenía definido su voto y entre ellos se daba un empate entre quienes votarían la lista oficial de Cambiemos y los que estaban decididos por la propuesta de Somos Mendoza, en la figura del justicialista Omar Félix. La mitad de estos jóvenes votarían por cada una de esas propuestas.



Detrás de ellos se ubicaba el FIT, con escasos votos confesos, y no apareció ninguno que fuese a votar al Partido Intransigente, que lleva los candidatos de la ONG Protectora.



Lo llamativo es que pese a estar decididos por una lista u otra, pocos conocían iniciativas de campaña que los involucraban directamente a ellos.



Entre estas propuestas, aun entre los indecisos sobresalía en conocimiento la promesa del FIT de lograr el boleto de micro gratuito para todos los niveles de la educación.



Si bien, sobre todo entre los universitarios entrevistados, aparecieron algunos militantes, en general admiten casi por compromiso que les interesa la política, pero se nota la distancia que tienen con ella y algunos políticos actuales cuando no logran encontrar un referente con quien identificarse.



Encuesta



1- ¿Sabés a quién vas a votar el próximo 22 de octubre? ¿Por qué?



2- ¿Conocés las propuestas de campaña?¿Alguna involucra a los jóvenes?



3- ¿Te interesa la política? ¿Por qué?



4- ¿Tenés algún referente político?





elecciones 4.jpg

elecciones 3.jpg

elecciones 2.jpg

elecciones primerizas 1.jpg