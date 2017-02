Volvió a estudiar 34 años después y es abanderado

Daniel Antonucci (53) está convencido de que el esfuerzo tiene recompensa y que las cuentas pendientes, con el tiempo, se saldan. Después de 34 años retomó los libros para terminar la secundaria en un CENS de Maipú en el 2012, pero dejó por cuestiones personales.



El maipucino, casado y padre de tres hijos, volvió a intentarlo y en 2016 comenzó a cursar el primer año en el aula satélite de la UNCuyo, destinada a los que quieran terminar sus estudios. Esta propuesta forma parte del proyecto Comedor Accesible –el lugar donde se cursa es en el Comedor Universitario– y el ciclo académico dura tres años.



Daniel es actualmente abanderado, logro que obtuvo gracias a un promedio de 9,75 puntos.



"Es un esfuerzo pero vale la pena. Yo siempre les digo a mis compañeros de trabajo que terminen el ciclo secundario y que aprovechen la oportunidad que brinda la Universidad Nacional de Cuyo", comenta mientras se toma un descanso para hablar con UNO, en su lugar de trabajo: la Facultad de Ingeniería, donde hace mantenimiento y trabajos de construcción.



Su horario es de 7 a 15 y tres días a la semana estudia de 15 a 18 en el aula especialmente dispuesta para este proyecto.



Desde 2016, 46 personas cursaron y rindieron materias, y 5 de ellas obtuvieron el título.



Descubrimiento

Daniel es técnico en hormigón armado y si bien siempre le gustó esa temática, descubrió que tiene muchas facilidades para las Ciencias Naturales. "Cursamos materias básicas como matemática, ciencias sociales, lengua y biología, y me di cuenta de que tenía facilidad para estudiar todo lo relacionado con las ciencias naturales, eso no lo sabía", comenta el hombre.



Ejemplo en la casa propia

Con el ejemplo, Daniel les enseña a sus hijos a seguir estudiando. Una de ellas, Yésica Soledad, de 29 años, se está por recibir de enfermera profesional; Antonella, de 18 años, terminó el Secundario, al igual que otro hijo, Josué, de 24 años.



"Siempre me gustó estudiar, pero por diferentes razones tuve que postergarlo –dijo Daniel–. Por eso siempre aliento a mis hijos a que lo hagan, al igual que a mis compañeros de trabajo, muchos de ellos jóvenes, a que terminen de estudiar".



Daniel recuerda emocionado cuando el año pasado recibió la Bandera nacional.



"No lo esperaba, y me dio mucha alegría, sobre todo porque estaba acompañado por mi familia, que vino a verme al acto académico".



En la UNCuyo ya inscriben a empleados y público en general

La UNCuyo abrió las inscripciones para que personal de esa institución y el público en general puedan iniciar una instancia de enseñanza secundaria o terminarla.



En esta nueva edición, sobre la base del compromiso que tiene la universidad con los derechos sobre identidad de género, se abre una convocatoria especial para las personas del colectivo LGTBI, con el apoyo de la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia, que busca proteger los derechos que históricamente habían sido vulnerados y promover el acceso a los estudios a personas con identidades plurales.



Las inscripciones se realizan en el aula del CENS del Comedor Universitario, de lunes a viernes de 9 a 18, y las clases comienzan el 7 de marzo. Los aspirantes deberán presentar copia del DNI, copia del acta de nacimiento y el título primario o certificado analítico incompleto de la escuela donde se cursó el secundario.



"Estamos recibiendo muchísimos llamados de jóvenes que quieren terminar sus estudios, muchos de ellos de diferentes departamentos de la provincia, algo que nos llama la atención", explicó Noelia de la Reta, una de las coordinadoras de la propuesta universitaria. También aclaró que el título lo otorga la DGE y no la UNCuyo y que la orientación es en Ciencias Naturales y Medio Ambiente.