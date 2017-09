"Desde chico me gustaron los aviones. Empecé en la actividad hace 25 años. Hice el curso de piloto privado en San Luis mientras estudiaba Química. Cuando terminé, me vine a San Martín a seguir volando. Continué mi carrera hasta que me recibí de piloto comercial. Después trabajé para una empresa privada con la campaña de la mosca del Mediterráneo. Volé para un circo durante dos años. Anduve por Chile y toda Argentina. Después me recibí de instructor y desde 2003 estoy a cargo de la instrucción en el Aeroclub San Martín", dijo el Jefe instructor de vuelo Hugo Gasparoni (46) .



Agregó: "En el 2005 entré a la Lucha Antigranizo y hoy estoy como jefe de pilotos y de instrucción de esa área. El año pasado tuve la oportunidad de ir a África con una empresa para hacer lluvia artificial. Este año hace dos semanas fui al gobierno de Bulgaria a dar una charla porque quieren implementar la lucha antigranizo con aviones. Lo que te impulsa a volar es la pasión, como cualquier carrera que uno elige. Para mí volar no es un trabajo, es un deleite. Además este rubro va a generar a futuro muchas fuentes de trabajo y la posibilidad de que la gente vuele más".