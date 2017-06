Vincularon la salida de una clínica de ojos de PAMI al ex ministro Giacchi

Diego García, dueño del Hospital de Ojos Caimarí, le respondió al titular del PAMI delegación Mendoza y vinculó la salida de su clínica directamente a un conflicto familiar.





Diego García es padre de María Laura García, ex de Rubén Giacchi, ex ministro de Salud de Mendoza, quien fuera denunciado por violencia de género.





Diego García hijo también es parte importante de la clínica.





"Yo soy el papá de María Laura García", disparó Diego García al aire por Radio Nihuil. "Es la ex pareja del ex ministro Rubén Giacchi. Ese caso le costó el puesto. No sabemos si puede ser por esto, estamos buscando los motivos. Hemos pedido una precautoria. Nosotros seguimos atendiendo con normalidad hasta que la Justicia diga lo contrario".



Giacchi fue el ministro de Salud del gobernador Alfredo Cornejo hasta enero, cuando salió a la luz que había sido denunciado por violencia de género, lo que llevó al funcionario a renunciar para evitar un mayor escándalo.



La clínica







"Nosotros atendemos prácticamente y exclusivamente a afiliados del PAMI", aseguró Diego hijo.





"Carlos Varcarcel nos recibió un día y no nos dijo prácticamente por qué. Simplemente que era una decisión de Buenos Aires", agregó.





Sobre la acusación de que se desvió facturación, Diego García padre aseguró que "me acabo de enterar. Nunca nos hicieron una auditoría. Nunca hemos tenido objeciones. Para semejante acusación lo primero que tiene que haber son pruebas para decir "ustedes son culpables de esto"".





"Hemos visto que los motivos han ido cambiando con el tiempo", disparó Diego García hijo que agregó que "la facturación nuestra en gran parte viene de PAMI, casi el 90 por ciento".





"Cerramos", amenazó Diego García padre, sobre qué pasará con los puestos de trabajo.