Victoria Colovatti: "Me gustaría tener una reunión con el gobernador"

victoria colovatti 2.jpg

victoria colovatti.jpg

victoria colovatti.jpg

Sentada en el pasto del Parque Metropolitano, en Maipú, cruzada de piernas y escuchando música en el celular con los auriculares puestos, parece una chica más de 20 años. Claro, una chica de una belleza única. Lejos de la capa, la corona, el maquillaje y los peinados tiesos de tanto fijador, la Reina Nacional de la Vendimia, Victoria Colovatti, charló con Diario UNO para hacer un balance mientras transcurre la mitad de su mandato.Estudia psicología pero este año no cursó para dedicarse de lleno a sus responsabilidades como soberana y dice que fue una buena decisión porque ha tenido, tiene y seguirá teniendo muchos compromisos. Se define como una persona tímida y asegura que hasta ahora ha disfrutado todo lo que implica el reinado pero que si pudiera evitaría la parte de la prensa.La joven habló sobre sus expectativas, sobre lo que ha vivido hasta ahora y hasta de lo que le gustaría que mejorase para otros años. Dice que hubiese querido viajar más al exterior para promocionar la provincia y que le gustaría tener una reunión con el gobernador, Alfredo Cornejo.–Bastante movido, y se supone que ahora empieza más agitada la agenda. He estado viajando bastante. Fui a Buenos Aires a la Feria del Libro, a una feria de vinos en Córdoba, a Bariloche a la Fiesta de la Nieve, a Perú fuimos con la Virreina –Romina Mendez Pattaro– por la conexión directa del vuelo.–En la Fiesta Nacional de la Nieve me pasó que las otras chicas preguntaban mucho y admiraban los atributos y me preguntaban sobre la Vendimia y por la corona, por qué iba con custodia. Es como que la Reina de la Vendimia es muy esperada y muy admirada por las demás. Por ahí te sentís un poco incómoda por tantas preguntas, pero a la vez es un orgullo que miren así a la Reina.–La verdad es que para mí fue un cambio muy grande, tenía una vida muy tranquila y pasé a tener entrevistas siempre (risas). La gente en Maipú me reconoce, más que nada cuando voy a buscar a mi hermanito a la escuela y los chicos me piden fotos.–Sí, mucho más. Sobre todo en el tema de la exposición y en cómo influye mucho tu pensamiento, lo que decís, lo que publicás, las fotos.–Me causó mucha risa. Cuando la vi estaba en otro mundo porque recién salía Reina y me comentaron y todavía no la había visto, todo el mundo la había visto menos yo. Entonces me causó gracia porque es siempre el mismo chiste de todos los años para las reinas, que tratan de manchar la imagen. Son cosas que hace la gente mala nada más. Es obvio que no era yo y no me preocupé porque sabía que no iban a encontrar fotos mías de ese estilo. Mi familia sí se enojó un poco más, pero yo traté de tranquilizarlos.–Soy una chica muy tímida. Me presenté porque realmente me gustaba, pero evitaría todo el tema de los medios. Se me hace muy difícil. A veces una se siente incómoda con algunas preguntas, pero lo llevo bastante bien. En las capacitaciones también nos dicen que si no queremos opinar sobre algo, no lo hagamos.–La que más uso es Instagram. Subo muchas fotos pero lo hago para mostrarle a la gente qué es lo que voy haciendo durante el año. Mucho no se conoce la actividad de lo que hace la Reina durante el año.–Sí, lo aprovecho porque sé que el año que viene no va a volver a pasar. Te miman mucho, cada vez que tengo un evento muy importante llamo a la peluquería y me dicen que puedo ir a la hora que quiera y hacerme todo.–Con el intendente de Maipú sí, siempre me han apoyado, no tengo nada de qué quejarme, con Diego Gareca –secretario de Cultura– también. Con el gobernador no he tenido ninguna reunión.–Sí, me gustaría. Para hablar sobre actividades en donde yo pueda participar más que nada.–Sí, tal vez el año que viene. Me gusta mucho lo social, pero también me gusta el área de Cultura.–Me gustaría hacer mucho más, pero pasa eso de que te quedás sin tiempo. En noviembre cuando empiezan las vendimias distritales ya no paramos y hemos tenido muchos compromisos durante el año.–Me gustaría que la reina durante el año tuviera una agenda más pautada en cuanto a lo social, en decir bueno tenés tales actividades en donde podés ayudar, porque muchas veces querés ayudar en algo pero no sabés en qué. También me gustaría que la Reina viaje un poco más al exterior, como antes, que se viajaba más.