Vialidad provincial pone el ojo en tres obras troncales

Tres son las obras troncales que Mendoza necesita para mejorar el tránsito vehicular. O al menos son tres la que tienen en carpeta, las que se priorizan, las que se consideran vitales dentro del plan urbanístico que están impulsando los funcionarios de Vialidad provincial: la ruta 82, que se conoce como Panamericana; la ruta que debe conectar la 82 con la 40 y la circunvalación que conectará de manera oval el Gran Mendoza sin necesidad de pasar por el centro, cuyo tránsito suele colapsarse en los horarios pico.De todas maneras, el plan está en ascuas por ahora, ya que la única obra que empezó es la de la ruta 82, que será doble vía desde la Shell de la Puntilla hasta la rotonda Ortiz, en Vistalba, la del último boliche.Las demás son intenciones pero aún no están definidas. En criollo: están verdes. Porque la ruta que vinculará la 82 con la 40 no se sabe por dónde lo hará. "La idea es que conecte por el Corredor del Oeste y llegue hasta al Aeropuerto. Pero aún no sabemos bien por dónde irá. Sabemos, sí, que no vendrá una topadora y tirará todo sino que vamos a usar lo que hay y lo vamos a conectar inteligentemente.Abriremos algunas calles que sean claves. Pero va a ser en busca siempre del bien común", dijo Oscar Sandes, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad.Respecto a la circunvalación, el funcionario explicó que es una obra que está insinuada desde hace años, pero nunca pasó de intenciones."Tenemos que hacer una avenida de circunvalación racional. Podría ser sólo para colectivos o sólo para autos. Es un proyecto a resolver en cuatro años. La idea es vincular el Gran Mendoza sin tener que entrar al centro", agregó Sandes."Por lo menos –dijo– estamos pensado en un plan urbanístico. Mendoza creció como quiso. Se hicieron loteos a conveniencia propia. No se respetó nada. Hubo muchos concejos deliberantes que autorizaron cosas, que hicieron excepciones a reglas que estaban. Eso no tiene que ocurrir más. Es difícil, pero estamos dispuestos a generar todo esto. Trabajamos en función de ordenar la pobrísima conectividad de Mendoza. La mala planificación se da en todos lados, no es algo de un departamento en exclusivo. Se da en distintos lugares".Según el organismo, los recursos que tienen son pocos pero ahora rinden más, sobre todo porque se mejoraron las licitaciones."Bajó 40% el costo con el que se construía en el gobierno de Cristina. De la ruta 222, hubo 12,5 kilómetros que licitó la gestión anterior por $60 millones. Este año licitamos la misma cantidad en La Niña Encantada por $9 millones", concluyó Sandes.