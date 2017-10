Veteranos de Malvinas se reunirán en el Campo Histórico El Plumerillo

Veteranos de la Guerra de Malvinas de la Compañía de Ingenieros 9 harán su 17ª encuentro anual en la provincia de Mendoza. Son 80 ex combatientes de todo el país, y solo uno es mendocino. Además conmemorarán el bicentenario del Cruce de los Andes.



El encuentro será en el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras, el domingo 8 de octubre desde las 11.30, donde se encontrarán 80 veteranos que combatieron juntos en Malvinas.



Juan Scudeletti es el único mendocino que perteneció a esa compañía y contó: "Hace 17 años que nos juntamos en esta fecha en algún lugar del país, ya que somos de distintas partes. Yo soy el único mendocino de esta unidad".



Además dijo: "Fue una de las dos compañías participantes del Ejercito en la Operación Rosario, el 2 de abril, y estuvimos en Malvinas hasta su rendición en diferentes lugares como en Bahía Zorro, Prado del Ganzo, Puerto Argentino".



"Nos juntamos para mantener viva la hermandad que logramos hace 35 años. No hay jerarquías, acá somos todos veteranos de guerra", agregó.



Scudeletti sostuvo que aprovecharán que este año el encuentro se realiza en Mendoza: "En esta oportunidad aprovechamos que es el bicentenario del Cruce de los Andes y le vamos a rendir un homenaje al Ejercito Libertador el domingo en el Campo Histórico".



De este encuentro pueden participar todos aquellos que estén interesados en conocer a estos veteranos de guerra.



Si bien no se trata de un acto político, se espera que en el evento esté presente el intendente Daniel Orozco y otros funcionarios.