Vendimia Solidaria y su compromiso con la mujer mendocina

Fundación Grupo América y su programa Vendimia Solidaria celebran a la mujer, celebran su día, su semana, su vida. Y lo hacen porque tienen con ellas una historia en común, de trabajo, de luchas y de sueños compartidos, de metas alcanzadas.

Vienen trabajando juntos desde que el presidente de la fundación, Daniel Vila, reconociera en ellas un emblema de superación, de energía, de creatividad y de esfuerzo cotidiano.

Las mujeres son el corazón de las familias y el motor de la sociedad. Son la mano siempre tendida y trabajadora, son el abrazo cálido y contenedor, son la palabra justa y la escucha perfecta. Son la risa y son el canto, siempre presentes, siempre cerca. A lo largo de estos años, muchas son las mujeres que en forma directa y personal, o a través de diversas instituciones, han trabajado en sintonía con Vendimia Solidaria.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer desde la decisión de la ONU de institucionalizarlo en 1975, conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Este día se celebra cada 8 de marzo, como el que pasó. Sin embargo, para quienes conviven con ellas, trabajan y las conocen, todos los días se las valora, se las respeta y se las debe reconocer.

Centro Chiara Luce

en maipú



Este centro pertenece a la Fundación Accionar, institución sin fines de lucro que trabaja por la protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de riego, generando un contexto social y comunitario inclusivo, solidario y equitativo.

Misión que se encuentra en sintonía con los ejes que desarrolla Vendimia Solidaria. Es por ello que son muchos los años de trabajo en común entre ambas instituciones. En ese transcurso, Vendimia Solidaria le donó a Accionar la sede donde hoy funciona el centro Social y Comunitario Chiara Luce, en Maipú.



Claudia Veloce Lucero

En palabras de su presidenta, Vilma Jilek, "en un momento determinado me reúno con la gente de Vendimia Solidaria y fueron los primeros que creyeron que era necesario un programa para mujeres víctimas de violencia. Era un momento donde nadie hablaba de estos temas que empezaban a surgir y que había que darles una respuesta"



Desde ese entonces, hay que reconocer "cómo me acompañaron en el proyecto, cómo creyeron y cómo invirtieron en él. Porque hasta el día de hoy son los únicos que siguen creyendo y apostando a este proyecto. Y que nos siguen apoyando", aclaró la presidenta de Accionar.



Entonces, "el agradecimiento es tan profundo, tan grande. Porque ver que esta gente haya puesto sus ojos en nosotros, y haya podido ver la dimensión de esta problemática de la mujer antes de que apareciera, y haya podido vislumbrar su proyección, nos da la posibilidad de hacer un trabajo grande y lindo", sostuvo Vilma Jilek.





Rinconcito de Luz



Susana Velázquez es la encargada del Centro de Apoyo Educativo (CAE) Rinconcito de Luz, en el Bajo Luján.



Allí a los niños de la zona se les da el desayuno y apoyo escolar. Además se les brindan talleres de plástica, de música y de teatro. Posteriormente las mamás preparan el almuerzo para todos los niños. Todo se realiza gracias a la solidaridad.



"La sensibilidad de Vendimia Solidaria ha sido muy importante para nuestros niños. Comenzamos una labor educativa que parecía ser sólo eso y hoy se transformó en un proyecto de vida. El trabajar en esta comunidad nos exige trabajar en red con instituciones como la Fundación Grupo América, con el compromiso permanente, el que nos hace sentir apoyados y acompañados en nuestra misión", contó Susana Velázquez.



Todo el trabajo que allí se desarrolla es muy importante, porque contribuye a la sonrisa y a la esperanza de los niños y mujeres de la zona. En palabras de la encargada del lugar, "se trata de educarlos para la libertad. Para que tanto las mujeres como los niños, descubran sus capacidades. Para que se descubran ellos mismos. Porque nosotros no sólo venimos a enseñar sino también a aprender de ellos".



Una heroína de verdad



Analía Ojeda es madre soltera de cinco niños: Elías (15), quien se moviliza en silla de ruedas, Lautaro (13), Selene (10), Valentín (7) y Laureano (4).



Vive en Junín y tiene su casa propia gracias a su esencia de mujer. Una mujer que peleó por lo que quería, por lo que necesitaban ella y sus hijos. Tuvo altibajos en el camino, dudas y mucha gente que le dijo que no podría.



Mucha gente no creyó en ella, la desestimó, pero no logró detenerla, aun a costa de amenazas y desvalorizaciones.



Pero la vida le mostró el camino y puso en él a la gente que ayudaría a cumplir su sueño. Así el presidente de Fundación Grupo América, Daniel Vila, y el intendente de Junín, Mario Abed, le entregaron una casa a Analía y sus hijos.



Antes de esto, ellos vivían entre cartones y nailon, sin servicios básicos como el agua o la luz. "Es difícil darse cuenta de lo que esto significa para alguien que lucha toda la vida para tenerlo, para darles a mis hijos un techo, un lugar. Y que esto se convierta en amigos, en una linda infancia, en un patio donde jugar, en una escuela fija donde ir. La casa es todo", decía Analía esa vez y lo sostiene aún hoy.



"Estoy Inmensamente agradecida a Daniel (Vila) por haberle dado un casa a mi familia, a mis hijos. Es un sueño cumplido", sostiene esta heroína de Junín.



Muchos son los casos con los que trabaja la Fundación y muchas las mujeres que están involucradas en ellos. Porque siempre son las primeras que sienten esa impronta por ayudar a los demás, a quienes lo necesitan. Son las que más dan, no lo que les sobra, sino aquello que el otro precisa. Las que generan un cambio colectivo. Las que siempre están y a las que siempre hay que agradecer.