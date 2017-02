Vendimia Solidaria: 12 años de compromiso

Belén Moreno

Hace 12 años, frente a grandes necesidades de la población de Mendoza y a la urgencia de darles respuesta, nació Vendimia Solidaria, el programa de la Fundación Grupo América, presidida por el doctor Daniel Vila. Desde entonces, trabaja en sincronía con distintas organizaciones de la sociedad civil y cumple con las demandas de la sociedad.



En sus comienzos, Vendimia Solidaria tuvo como objeto contribuir con el desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos en Mendoza, a través de acciones que contemplen las necesidades de distintas organizaciones de nuestra sociedad.



En palabras de quien lidera el equipo de trabajo de Vendimia Solidaria, Laura Bartolacci, "más allá de lo que dice su misión, Vendimia Solidaria trabaja para redistribuir recursos a instituciones que lo necesitan, que pueden ser hospitales, escuelas, clubes barriales y organizaciones no gubernamentales. Y también algunos casos de salud que necesitan recursos urgentes".



Muchas son las entidades con las que han colaborado y trabajado en conjunto a lo largo de estos años. Sumando un total de 514 organizaciones beneficiadas en insumos, dinero en efectivo y servicios. Con algunas se ha trabajado en hechos puntuales, con otras en forma esporádica y otras son compañeras en el camino solidario.



"Como hace ya muchos años que trabajamos varios son los proyectos llevados adelante. Durante algunos años nos abocamos a proyectos más pequeños en cuanto a la envergadura económica. Lo que hacíamos era abrir una convocatoria donde las escuelas, los hospitales, los clubes se presentaban y exponían cuáles eran sus necesidades edilicias o de equipamiento. Y nosotros hacíamos una selección y tratábamos de cubrir todas esas necesidades. Últimamente todo ese trabajo que se hizo en terreno nos permitió tener también una visión de algunas necesidades puntuales edilicias. Y en los últimos años no hemos abierto convocatoria, los proyectos los hemos seleccionado al ver necesidades puntuales y hemos trabajado en ese sentido", dijo Bartolacci.



Fuerte compromiso

"12 años para nosotros, son 12 años de compromiso y también son doce años, sobre todo los últimos años, que hemos apostado mucho al almuerzo y la comunicación, de mostrarle a la gente cómo administramos los recursos de Vendimia, que es lo que hacemos. Son 12 años donde hemos logrado que cada vez más gente nos apoye y colabore. Desde una gran empresa que nos dona dinero, hasta un vecino que nos llama para donarnos algo que ya no usa, o la colaboración de alguna empresa pequeña, todo ha sido producto de la continuidad en nuestro trabajo", remarcó Laura Bartolacci.



A lo largo de este camino recorrido se han aportado $45.172.104 a causas solidarias vinculadas con la salud, la educación y el deporte. Se ha producido un gran impacto en nuestra sociedad, que ve en Vendimia Solidaria una vía para canalizar sus necesidades.



Al respecto, explicó: "Haber aportado tantos recursos y haber trabajado con tantas instituciones lleva a que no podamos eludir el compromiso que tenemos con la sociedad. Y querer recaudar cada vez más para poder ayudar a más gente es aumentar cada año nuestro compromiso".



Desafíos 2017

En cuanto a los desafíos para este año, Vendimia Solidaria trabajará en tres grandes proyectos. Uno de ellos es colaborar con el hospital Arturo Illia, de La Paz, que es un centro asistencial de baja complejidad, pero que atiende a 10.000 personas. Y, además, se ocupa de las víctimas de los recurrentes accidentes de tránsito de la Ruta Nacional 7. Allí se trabajará para ampliar la contención sanitaria de los pacientes, y colaborar con la compra y el equipamiento de una ambulancia.



En segundo lugar, se construirá un espacio en el barrio Santo Tomás de Aquino, de El Borbollón, Las Heras. Este edificio tiene como objeto ampliar la contención de las necesidades vitales de salud, alimento, higiene y cuidado de los niños del barrio. También pretende favorecer el crecimiento y desarrollo de ellos, mediante actividades y estímulos didácticos, fundamentados en los derechos de las niñas y niños.



La población del lugar está en una situación de extrema pobreza estructural, relacionada con la vivienda, el déficit de servicios básicos, el bajo nivel de escolaridad de los jefes de hogar e ingresos provenientes de la recolección y reciclado de residuos sólidos urbanos.



El tercer proyecto para este año, está vinculado al deporte, la salud y la contención social. Se trata de la recuperación de un espacio público en el barrio San Martín, de Ciudad. El proyecto tiene como objeto cerrar el predio y colocar equipamiento básico de juegos saludables, pista de salud, gimnasio abierto, arcos de fútbol, cancha de tejos y red de vóleibol.



De esta manera, se les da a los vecinos un lugar donde promover la participación y la inclusión comunitaria a través de reuniones, actividades deportivas, teatro, danzas, talleres y diversas actividades vecinales. Se beneficiará a un total de más de 24.000 personas que habitan los barrios San Martín, Flores, Olivares, Santa Rita y Cano, de Mendoza Capital y la zona Sur del departamento Las Heras.