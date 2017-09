Vendimia 2018: usarán drones para remplazar a las grúas

Faltan más de seis meses, pero el equipo que comanda la Fiesta Nacional de la Vendimia 2018, ya está trabajando y quiere que los mendocinos sepan, conozcan y sean parte del proceso, y no sólo del resultado. Orden, organización y una perfecta distribución de tareas caracteriza al conjunto que realizará Constelación del vino.



En una cita –en la que no participaron los funcionarios de la Secretaría de Cultura–, Vilma Rúpulo y Guillermo Troncoso, la dupla directiva de la Fiesta, junto con Arístides Vargas, el guionista, y parte del staff, contaron detalles sobre lo que veremos en marzo de 2018.



Habrá voces representadas por actores que contarán, en un estilo coral, lo que sucede e intentarán crear un ambiente de constelaciones que muestren la "relación de las comunidades con el cosmos alrededor del vino". La tecnológica jugará un rol importante para acelerar algunos tiempos de producción y lograr que todo lo que se vea en el Acto Central sea lo más ajustado a lo que los artistas plasmaron en el guión.



Arístides Vargas contó que para esta edición escribió un poema que es relatado por varias voces colectivas. "Es un texto coral, como un largo poema recitado por varias voces. Hay un colectivo mítico, que son las voces que nos anteceden, hay coros de los inmigrantes y coros de los pueblos originarios. Hay una invención relacionada con el cosmos, no trato de ser consistente con la historia. Hay muchos aspectos cotidianos y humorísticos", contó Vargas sobre su obra.



"Los actores se van a encontrar con la utilería mayor lista el primer día del ensayo", prometió Bruno Cazzola, el jefe de utilería mayor, quien dijo que hay que hacer "cambios radicales".



Luego del episodio de la Vendimia de este año, en el que una grúa cedió y cayó sobre el escenario todo un sistema de luces, el equipo decidió descartar la posibilidad de usar ese elemento para ahuyentar los fantasmas de lo que pueda volver a pasar.



"Vamos a tener un efecto aeroespacial para remplazar a las grúas y estructuras de luces laterales", contó Alejandro Aruj, jefe técnico, en referencia al uso de drones.



"Queríamos dejar pasar un año para que se sane todo", señaló el codirector Guillermo Troncoso. El equipo dijo que espera que las licitaciones se hagan en octubre. "Vamos a entregar todo listo para que Cultura las pueda ir sacando", agregó Liliana Bermúdez, una de las productoras artísticas.