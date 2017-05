"Vamos a construir un edificio adaptado a la nueva maternidad, un hito en la Salud de Mendoza"

El Gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul, anunciaron esta tarde el llamado a licitación para construir la nueva Maternidad del Hospital Luis Lagomaggiore.



Con una inversión de $400 millones y un plazo de ejecución de dos años, el proyecto se sustenta en un cambio de paradigma en el nacimiento. La obra incluirá también la ejecución de la playa de estacionamiento, la ampliación de la cuenca cloacal y la remodelación de la instalación eléctrica.



Luego de recorrer las instalaciones del actual servicio de Maternidad junto al director del hospital, Mario Bustos Guillén, las autoridades se ubicaron en la sala de presentaciones donde el ministro Kerchner dio detalles técnicos de la obra.



Al respecto, Cornejo sostuvo que “es una obra ambiciosa, no por el monto sino por lo que significa el servicio. En este lugar nace un gran porcentaje de mendocinos, nacen entre 15 o 20 niños por día. Si bien la infraestructura sigue firme, tiene un deterioro importante, y el personal hace un gran esfuerzo para atender en todos los servicios, no sólo en la Maternidad”.



“Este proyecto ha estado en la cartera del Estado provincial desde 2010. Se anunció muchas veces pero nunca se hizo. Hoy, los ministerios de Salud y de Economía lograron poner en marcha este proyecto para construir casi otro hospital, porque no es un servicio más, es una nueva Maternidad. Vamos a construir un edificio adaptado. Es un hito en la Salud de Mendoza”, anunció el Gobernador y agregó: “Queremos hacerlo en 24 meses. Empezamos a planificarlo en 36 meses pero pudimos acortarlo. Quiero que se termine en mi gestión. Esto es un ejemplo de cómo se administraba en Mendoza y cómo se administra ahora”.



Najul resaltó que “como mujer, estoy orgullosa de esta obra tan esperada. Se relacion con el respeto a los derechos de las mujeres y de los niños que nacen en Mendoza, ya que la mayoría nacen aquí. Más allá de la inversión, esta Maternidad se pensó con el nuevo concepto y los nuevos paradigmas de salud. Es una Maternidad pensada y segura, que prioriza a la familia y respeta los derechos de la mujer. Las nuevas unidades de parto y recuperación van a permitir que las mujeres transiten el proceso del parto y las primeras horas posteriores en un lugar especialmente preparado, solas o acompañadas con quienes ellas decidan. Este proyecto se pensó desde la humanización de la salud, con el eje en el derecho de los niños que nacen. Es un edificio dedicado solo a la maternidad. Las mujeres llegan y no se mezclan con otros pacientes”.



En tanto, el director del Hospital Lagomaggiore sostuvo: “Esto nos va a permitir refuncionalizar los otros sectores del hospital y aliviar otros servicios, y mejorar la atención que por cuestiones edilicias se nos complica”.



Tercera Maternidad a nivel nacional

El Hospital Lagomaggiore, donde se encuentra la Maternidad pública referente de la provincia, registra más de 6 mil nacimientos por año, lo que la posiciona como la tercera maternidad argentina en número de partos y la convierte en la más grande de Mendoza.



A más de 100 años de su creación, toma fuerza la necesidad de un cambio estructural, adaptado a las nuevas tendencias mundiales que apuntan a un parto humanizado. Bajo el concepto de la Maternidades Seguras Centradas en la Familia, el nuevo proyecto brinda la posibilidad de que el entorno familiar acompañe a la madre y participe de este momento irrepetible.



La obra

El proyecto se ideó pensando en la creación de una innovadora Maternidad pública donde prime la participación de la familia durante el tiempo del alumbramiento, en un lugar no sólo cómodo e íntimo sino que mantenga medidas de higiene, seguridad y, por sobre todo, bajo estricta supervisión profesional.



La obra se construirá en el predio del Hospital Lagomaggiore, en un espacio anexo al edificio central. La estructura planificada integrará las nuevas instalaciones con los sectores existentes, que serán reacondicionados, para formar un conjunto armónico capaz de brindar una respuesta funcional e integral de las necesidades del área gineco-obstétrica.



Así nace la idea de crear ocho Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR), donde la madre junto a su entorno cercano atravesarán todo el proceso de trabajo de parto y el posterior alumbramiento de manera privada.



Gracias a su diseño, la cama de internación será la misma camilla de parto. De esta manera, no es necesario trasladar a la mujer hacia el solitario y frío quirófano, separándola de la calidez de sus afectos.



Una vez finalizada la atención médica en la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación, y luego de que la mujer se haya recuperado del alumbramiento, se trasladará a la madre y a su bebé a una habitación de internación doble, donde ambos permanecerán hasta el día del alta.



Los servicios de obstetricia se prolongan con otras 3 salas de cirugía y parto, 140 camas de internación conjunta, 5 de terapia obstétrica y 9 plazas de hospital de día.



Edificar una maternidad independiente del edificio central pero a la vez cercana o anexa al hospital polivalente es fundamental y necesario para atender embarazos o partos de alto riesgo.



Por esto, la finalidad del proyecto es generar una maternidad de Alta Complejidad vinculada al centro de atención múltiple, que posee la capacidad de atender diversas patologías y por ello puede recibir derivaciones en el caso de que las condiciones de salubridad de la madre cambien durante el alumbramiento.



Innovador Servicio Neonatológico

Para un recién nacido es indispensable el contacto con su madre, y si se trata de un bebé prematuro, que requiere de atención personalizada, mantener permanentemente el vínculo es imprescindible para acelerar los tiempos de recuperación.



Bajo esta premisa, otro de los aspectos destacados del nuevo proyecto es el cambio de paradigma en el servicio de neonatología. Se trata de un sistema de internación conjunta donde la mamá será la principal colaboradora durante el proceso de asistencia médica y de recuperación del niño.



La nueva Neonatología dispondrá de 26 Unidades de Terapia Intensiva, de las cuales 8 estarán acondicionadas para que cada incubadora esté acompañada de una cama para la madre.



También habrá 32 Unidades de Cuidados Intermedios (UCI), 4 de aislamiento y 20 plazas de prealta, con espacio suficiente para que el resto de la familia aprenda el modo de cuidar al bebé.