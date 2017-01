Valle de Uco: opciones para armar un programa de aventura y de descanso

Mientras miles de mendocinos deciden cruzar los Andes para disfrutar de las playas chilenas y las promociones en los shoppings del otro lado de la cordillera, hay otros tantos miles de turistas que llegan a la provincia desde distintos puntos del país y del exterior para pasar sus vacaciones en Mendoza.



Para ellos y para los locales que no tienen en su planes hacer largos viajes, a unos 80 kilómetros de la capital mendocina, por rutas nuevas y accesibles que ofrecen hermosas panorámicas, el Valle de Uco se posiciona cada vez más y mejor como una de las alternativas más atractivas para recorrer y disfrutar.



Diario UNO ofrece algunas opciones para armar un programa de uno o varios días; para disfrutar en familia, con la pareja o con amigos, que no sólo incluye a las bondades del paisaje que invitan al descanso, sino la posibilidad de vivir experiencias de aventura o tradicionales. El amplio abanico de precios que se ofrecen permite hacer un cálculo de cómo o en qué invertir para pasarla bien, sin tener que hacer grandes inversiones y apenas a un poco más de una hora de la ciudad mendocina.



Bici: paseos rurales por Vista Flores

Salida y llegada. Desde el hotel Fuentemayor (no hace falta estar hospedado).



Duración. Dos horas, unos 15 kilómetros de recorrido.



Valor. $300 Opcional. Degustación en una bodega, $180 más.



Edad. A partir de 10 años.



Pesca deportiva con devolución en Estancia San Pablo

A 18 kilómetros de la ruta 86, a la altura del ingreso a la bodega Salentein, se encuentra esta estancia que ofrece un día de campo y la posibilidad de pescar con devolución. Ideal para pescadores con mosca aficionados a las truchas, como la arco iris.



Valor. Desde $1.500, con equipo y con guía. Se puede pagar una entrada más barata, sin requerir de los equipos. Opcional. Asado o comida en el campo, al lado de un arroyo, a partir de los $500

o hacer mountain bike, tre-kking o cabalgata y conocer uno de los viñedos más altos de Mendoza (ubicado a 1.700 metros de altura)



Rafting Dique Valle de Uco

Recorrido de 8 km, de 1 hora aproximadamente. Clase III - moderado y a partir de 12 años.



Valor. $500. Incluye: chaqueta y pantalón impermeable, casco, remo y chaleco salvavidas.

Guía profesional. Mini curso y charla de seguridad. Full day, recorrido de 17 Kilómetros, de 3,5 horas.

Clase IV -V moderado / difícil y a partir de 14 años. Valor: $1.600 (por persona y en base a 4 pasajeros) - $1.900 (en base a 3 pasajeros) Incluye todo el equipo, la charla, el guía y el almuerzo en el río.



Para trasladarse al dique Valle de Uco desde Mendoza (115 kilómetros) el valor es de $200.



Sendero Chorro de la Vieja

El circuito se encuentra a 12 kilómetros de la Reserva Manzano Histórico-distrito Los Chacayes.



Acceso. Desde la RN Nº40, se ingresa por RP Nº92 para conectar con la RP Nº94 hasta el Manzano Histórico, hasta aquí todo pavimentado, luego el camino es consolidado.



Duración. Se recorre en aproximadamente dos horas y media, siendo el trekking una de las actividades que se invita a realizar, pudiendo acceder a la naciente del salto a 80 metros de altura.



Entrada libre y gratuita



San Carlos

Campingsy puestos rurales

Acceso. Cápiz es uno de los lugares predilectos para ir de camping, ya que algunas opciones ofrecen aguas de manantial semitermales, además de cabañas para quienes quieran hospedarse o los servicios básicos para estar sólo por el día.



Valores: por el día, $100

Cabañas y entrada, entre $900 y $1.400 para una familia o grupo de amigos.

Paso de Las Carretas, en Pareditas, es otra de las zonas que ofrecen campings, al lado del arroyo Aguanda, entre $50 y $80.



Vivir la experiencia de los puestos:

En el kilómetro 3.142 de la ruta 40 nueva (que está asfaltada sólo 70 kilómetros) está el puesto de la familia Estrella, al lado del arroyo Papagayos, para acampar o pasar el día.

Bien agreste.



Valor: $50. Adicional, depende el menú y la elección se puede acceder a comer lo que los puesteros ofrecen.



Tupungato

Circuito En La Arboleda

Visita y degustación en una bodega de estilo italiano, que realiza un procedimiento ancestral de apaxximento (hacer la uva, pasa) único en América.

Luego, a una fábrica de cuchillos artesanales, reconocidos por los mejores chefs del país y, por último, a una bodega tradicional, guiada por un miembro de tercera generación de una familia dedicada a la vitivinicultura, que suma a los detalles de la industria, la historia familiar y departamental.



Valor. desde $200, sin movilidad.

Otras opciones: Visitas y degustaciones por bodegas de los Caminos del Vino, desde $100.



Laguna del Diamante

Acceso. Desde la localidad de Pareditas, por Ruta Nacional Nº40 o Ruta Provincial Nº101 se transita hacia el sur para llegar a la Ruta Provincial Nº98.



Entrada general: por día $140, dos días o más $230. Ingreso de andinistas para trekking o ascenso al volcán Maipo, hasta 7 días de permanencia: $680 nacionales, $1.660 extranjeros. Transfer desde el Valle de Uco (incluye entrada): $1.200. Transfer desde la Ciudad (incluye entrada) $1.900.



Horario de atención:

De 7 a 17, si se ingresa sólo por el día.

De 7 a 19, si se pernocta en la Laguna.