Unos 3800 alumnos secundarios definen si pasan de año o repiten

Atención padres: el lunes 27, el martes 28 y el miércoles 29 de marzo, unos 3.800 estudiantes secundarios rendirán las materias que adeudan, y así se definirá si pasan o repiten de año.

Las mesas son para alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º que deban tres materias. Y es sólo para colegios secundarios orientados y públicos.



Con que saquen una materia es suficiente para avanzar de año. Si desaprueban las tres, en cambio, repetirán, aunque en ambos casos las escuelas tendrán que garantizar el banco.

Así que no se olviden, padres. Sólo restan 10 días para que los adolescentes se sienten en la silla y se quemen las pestañas estudiando.



Detalles

"Esto abarca a todos los alumnos que les faltó poco para promocionar. Originalmente era para los de 1º, pero luego se fueron agregando otros años. Menos 5º, todos tienen esta oportunidad", dijo Sandra Barquero, subdirectora de Educación Secundaria de la DGE.



Según la resolución 0078 del gobierno escolar, lo que necesita el alumno para promocionar el año es aprobar al menos una de las tres materias que adeuda, ya que puede avanzar con dos pendientes.

Pongamos un ejemplo: un estudiante que el año pasado cursó 3º y se llevó una materia, y, a su vez, tiene dos previas de 2º, en total adeuda tres materias.



Si ese alumno aprueba la que se llevó de 3º, pasa automáticamente a 4º, pese a que le queden dos previas de dos años anteriores.



Con dos materias, del año que sea, puede pasar.



Balance

"En el ciclo lectivo 2016 hubo una mejora, los chicos rindieron mejor, las evaluaciones integradoras no salieron tan mal, no hubo muchos condicionales. A mejor rendimiento, menos repetidores", remarcó la funcionaria.



Los 3.800 alumnos que se van a presentar en las mesas bisagra de fines de marzo ya tuvieron clases de apoyo durante las dos semanas que lleva el actual ciclo lectivo, mientras que para el resto fueron de diagnóstico las clases.



"La escuela debe garantizar que los docentes hagan foco en el período de apoyo, para que el estudiante vaya y tenga la clase de consulta y que no se superponga entre las materias. Para que así apruebe todo y pase limpio", agregó Barquero.



Las clases de apoyo, que terminan el viernes próximo, no serán brindadas sólo por docentes sino por un equipo multidisciplinario, agregaron de la DGE.



Quienes avancen de año tendrán a su vez un acompañamiento especial para no quedar atrasado respecto a sus compañeros que llevarán 21 días de clases.



Las materias que les queden las podrán rendir en abril o en las mesas de final de año.

Porque en abril y setiembre son las materias especiales para los de 5º y para los egresados.