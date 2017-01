Una ONG intimó a Facebook porque en la red hay tráfico de animales

La fundación Cullunche de Mendoza, que preside la veterinaria Jennifer Ibarra, intimó a Facebook para que permita denunciar los casos en los que se ofrecen animales robados a través de grupos y páginas de esta red social, donde participan miles de personas que pagan hasta $5.000 por un pájaro, por ejemplo.



En la carta documento que la ONG le envió a la sede de Facebook en Buenos Aires, la emplazó a que dé una solución dentro de los 20 días hábiles.



La intención es que la red social habilite "un tilde de selección (checkbox) para poder tipificar y denunciar a personas, grupos y páginas que comercializan animales de la fauna silvestre".



"Esta opción la tienen plataformas como Mercado Libre u OLX. No es nada del otro mundo. Hace cinco años que veníamos denunciando esto en los medios. Yo le mandé tuits y mails al fundador de Facebook (Mark Zuckerberg), pero nunca me respondió. No teníamos cómo hacer el reclamo. Hasta que hace un año abrieron una oficina en Buenos Aires y decidimos intimarlos", explicó Ibarra.



Si no reciben una solución, desde la ONG advirtieron de que tomarán otros caminos que podrían derivar inclusive en una denuncia por daño y perjuicio a la biodiversidad de Mendoza.



Desde adentro

"En esos grupos se venden las aves que se te ocurra. De las canoras, que son las que cantan, ofrecen el rey del bosque, el cardenal amarillo, entre muchos otros. De los ornamentales se venden flamencos, tucanes, guacamayos. Eso sólo en aves. Pero también venden monos, zorros, reptiles, quirquinchos", dijo Ibarra, quien desde hace 27 años es inspectora ad honorem de la Dirección de Recursos Naturales de Mendoza.



Según Ibarra, quien ha analizado los grupos con ojo de detective, hay algunos que tienen unos 2.000 miembros y otros que llegan a 5.000. A su vez, el abanico de precios que se paga por un animal en estos círculos va de $300 a $5.000.



Por eso, desde la ONG insisten en que las implicancias del descontrol y la venta de animales de manera irregular son al menos cuatro.



La primera es ecológica, porque son "animales robados de su hábitat natural".



La segunda es económica, porque si uno calcula la cantidad de dinero que mueven estas transacciones hechas en negro, el resultado es muy alto.



La tercera es sanitaria por las transmisiones de enfermedades zoonóticas, como la psitacosis, la rabia o la salmonelosis.



Y la cuarta es de bienestar animal, ya que "la crueldad que sufren para ser trasladados de un lugar a otro es impresionante. Se calcula que de cada animal que se compra en estas condiciones, hubo nueve que se murieron en el camino", agregó la veterinaria.



Otras formas

En la ONG tienen claro que no sólo se mueven por Facebook quienes venden animales de esta manera, sino que también se valen de grupos de Whatsapp, por ejemplo, que son más herméticos y la forma de atacar es mucho más compleja.



"Tenemos que ir de a poco. Antes lo hacían por Mercado Libre por ejemplo. Después se tuvieron que correr a Facebook. Seguramente, se van a correr a otros sistemas si avanza nuestro pedido. Ese será otro paso", dijo Ibarra.



Para la ONG, lo interesante además es que si Facebook incluye el tilde como opción de denuncia, podrá utilizarse para otros casos no sólo el de la fauna silvestre.