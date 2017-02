Una mujer dio a luz en su casa y nadie la asistió

Verónica Soledad Díaz (35) comenzó el viernes su día, pensando que era uno más de los casi 9 meses de embarazo que cursaba, sin pensar que el destino le tenía deparada una gran sorpresa mientras estaba en completa soledad en una finca distante unos kilómetros de la ciudad cabecera de Lavalle.



Y es que su marido, como suele hacerlo habitualmente se despidió de ella para ir a hacer las tareas rurales bastante alejado de su vivienda ubicada en el callejón Villalobos s/n.



Dentro de la casa había quedado su hijo de 6 años, quien estaba profundamente dormido.



Cerca de las 7, Verónica comenzó a sentir las primeras contracciones pero como todavía faltaban unos días para dar a luz, pensó que se trataba de una falsa alarma. Pero no fue así. Estas se intensificaron y fue al baño. Apenas se había sentado en el inodoro,comenzó el trabajo de parto y sintió cómo la cabecita de su bebé estaba saliendo. Siguió pujando con grandes dolores y en apenas unos minutos dio a luz.



Por pudor no quiso despertar a su pequeño hijo y apretó en sus brazos al recién nacido para ir a pedir ayuda a un vecino.



La distancia entre las dos fincas era de más de 150 metros pero igual afrontó la difícil situación. Como pudo y unida a su bebé por el cordón umbilical, se encaminó a pedir ayuda cuando la temperatura no superaba los 3 grados. Pese a golpear la puerta del vecino y pedir a los gritos que llame a la policía para que la asistan, no le abrieron. Debido al intenso frío apretó aún más fuerte al chiquito arropándolo con su propia ropa y regresó a su casa.



Temblaba como una hoja, pero siempre primó su instinto materno. Entró y lo higienizó, porque todavía estaba cubierto de sangre y los fluidos propios del parto. El bebé también estaba helado y entonces ella decidió darle la teta para tratar de sacarlo de ese estado. Luego con una tijera cortó el cordón umbilical mientras ya desde lejos sentía el ulular de la sirena policial. Allí sintió el primer alivio a tanto sufrimiento.



Del móvil de la Comisaría 17 de Lavalle, bajaron rápido la auxiliar mayor Teresa Puscama y el auxiliar Miguel Guerra, quienes se hicieron cargo de madre e hijo. "Yo sentí que el bebé estaba helado –dijo la mujer policía a UNO– y esto me preocupó. Lo tomé en mis brazos para darle el calor de mi pecho mientras asistíamos a la madre con gran cuidado en el móvil para llevarlos al hospital Sícoli".



"Le juro que sentí mucha pena pero también la íntima satisfacción de haber contribuido a sacarlos de una situación tan complicada como es la hipotermia. Créame, es difícil describir una emoción tan grande", concluyó con un nudo en la garganta.