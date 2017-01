Una lujanina fue la más simpática

La lujanina Camila Nessier, de 19 años, se llevó todos los aplausos el sábado pasado en la séptima edición del certamen Miss Brava, que organiza la FM mendocina 94.4 y que anualmente corona a la veraneante más simpática de todas.



El momento en el que ganó fue una tarde de sol en la playa de la costa de Reñaca, con una gran presencia de mendocinos. En un escenario a todo color, radio Brava llegó con su energía a animar la tarde y entretener a quienes disfrutaban sus vacaciones en ese país.



Compitieron simpáticas chicas de Chile y Argentina, quienes se inscribieron para participar del clásico concurso de la radio.



Casi una semana después, la rubia ganadora visitó la redacción de Grupo América Cuyo y posó para fotos y dio entrevistas radiales.



En esas entrevistas, la joven reveló: "La pasé muy bien. Al principio, no quería saber nada de subir al escenario o participar, pero Pedro, el entrenador de zumba, me ayudó a desinhibirme".



Asimismo, la chica, que vive en Vistalba, se fue de vacaciones a Chile con ocho amigas y de todas ellas, tres participaron del concurso. Ella, que era la más tímida, terminó coronándose como la gran ganadora.



Sobre qué significa para ella ser la nueva Miss Brava: "Me gusta que se destaque la simpatía por sobre el cuerpo, eso me motivó. No es algo que llevo como un peso, me terminé divirtiendo. Además, después iba caminando por la calle y todos me identificaban como Miss Brava".



"Sobre el escenario, no me había dado cuenta de que tanta gente nos estaba viendo. Desde los balcones de los edificios que están frente al mar, por ejemplo. Después, recibí muchos mensajes desde Mendoza y muchísima gente me quiso agregar a sus redes sociales", agregó entre risas la rubia.



Nessier estudia Comercio Internacional y acaba de pasar a segundo año en la Universidad Champagnat. "Tengo un grupo relindo de compañeros y es una carrera que me gusta mucho", contó en el programa Elemental de radio Nihuil (AM 680 y FM 98.9).



Como corolario de la entrevista que le hizo la periodista María Eugenia Romá, Miss Brava contó que una de las personas que más la alentó desde la arena chilena para que ganara fue su novio.