Una historia sin fin: el Eurocopter espera sus repuestos para ser reparado

Parece que no llega a su fin la novela que tiene como protagonista al Eurocopter 145, una nave de última tecnología que fue comprada por el ex gobernador Francisco Pérez pero que estuvo un año varado en Chile porque el Ejecutivo no consiguió el financiamiento para llevar adelante la transacción.



En marzo del 2016, finalmente la aeronave aterrizaba en Mendoza, Cornejo fue quien lo recibió luego de obtener una mejor oferta para adquirirla y el anuncio fue realizado con gran pompa.



Sin embargo, tan solo un año más tarde, durante la Vendimia 2017, se supo que el nuevo helicóptero de la policía altamente equipado para realizar rescates y traslados de complejidad estaba roto.



En un primer momento se analizó la posibilidad de que se tratara de una falla técnica que podría ser cubierta por la garantía. Sin embargo, esta posibilidad parece que fue descartada ya que, cuatro meses más tarde, el ministro de Seguridad señaló a radio Nihuil que se ha abierto una investigación sobre los pilotos y el cuerpo técnico para dar con los responsables de la rotura.



El funcionario indicó que el desperfecto se originó en el sistema de arranque por lo que ya se ha contratado la compra de repuestos, los cuales se encuentran en la Aduana. Una vez que el papeleo culmine se requerirán entre 10 y 15 días para tener a punto a la máquina.