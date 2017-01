Un sólo diputado por Mendoza tuvo asistencia perfecta a las sesiones del Congreso

Si algo incomoda a los legisladores, son las evaluaciones sobre rendimiento y calidad de su tarea. Cada vez que sale a la luz un informe sobre asistencia a las sesiones, cantidad de proyectos presentados o participación en los debates, más de un parlamentario se muestra agraviado y lo hace público.



Lo cierto es que no existe otra manera de medir el desempeño de las personas que deben representarnos en el Congreso y las legislaturas que no sea rastreando su trabajo, lo cual queda registrado en los diarios de sesiones, en las planillas de asistencia a las comisiones y en los archivos de proyectos.



Este es el sentido del informe elaborado esta semana por El Parlamentario, organización que se dedica a seguir la actividad de los legisladores nacionales y de lo que ocurre en las legislaturas provinciales.

En este caso, se realizó un seguimiento de la asistencia de los diputados nacionales a las sesiones del Congreso durante 2016.



En el caso de los mendocinos, el único que tuvo asistencia perfecta a los debates fue el radical Luis Borsani, un hombre que responde directamente a Ernesto Sanz; mentras que la que más faltó (tuvo 4 inasistencias en el año) fue la empresaria vitivinícola convertida en legisladora del PRO, Susana Balbo.



Tres veces faltaron Guillermo Carmona (FPV) y Graciela Cousinet (Libres del Sur).



Stella Maris Huczak (PRO), Luis Petri (UCR), Patricia Giménez (UCR) y Soldad Sosa tuvieron dos faltas. Por último, a Rubén Miranda y a Alejandro Abraham (ambos peronistas) se les contabilizó una sola inasistencia.



El que estuvo siempre

Borsani, el legislador que nunca faltó a las sesiones, explicó: "El trabajo es muy intenso y desafiante, requiere estar muy atento a los temas que se están debatiendo para beneficiar a la Provincia".



Consultado acerca de por qué cree que es tan común que los legisladores falten a las sesiones si básicamente en asistir consiste la responsabilidad que asumieron al ser elegidos, Borsani prefirió no hacer juicios de valor. "Normalmente los legisladores mendocinos tienen buena asistencia y son puntuales. A veces, hay motivos de fuerza mayor, enfermedades o alguna gestión fuera del Congreso que impide la asistencia", manifestó.



Por último y refiriéndose a la evaluación que realiza sobre su propio tarea, manifestó: "Para mí, ha sido un año de mucho trabajo. Creo que estas mediciones son buenas, aportan transparencia y luego con la información, los ciudadanos pueden sacar sus propias conclusiones".



"Nunca me ausenté sin permiso"

En el otro extremo del ranking, la diputada Susana Balbo es la que más veces se ausentó a las sesiones del Congreso: lo hizo en cuatro oportunidades.



Consultada por Diario UNO, Balbo dio sus explicaciones.



Contó que en dos oportunidades estuvo enferma, con gripe y fiebre alta, y no asistió por prescripción médica.



A la sesión del 9 Julio no fue porque había viajado a Estados Unidos a ver a un ser querido que se encontraba en sus últimos momentos de vida.



Mientras, la cuarta falta fue una decisión conjunta entre Balbo y el presidente de bloque. "Yo tenía una reunión con Macri y el ministro de la Producción, Francisco Cabrera. Lo acordamos con la gente del bloque y decidimos que era más importante que yo asistiera a ese encuentro. Además, en esa sesión no se trataría nada importante. Yo estaba al tanto de los temas que se iban a debatir", explicó Balbo.

Agregó: "Nunca me he ausentado sin el permiso de las autoridades. Gracias a Dios, yo tengo mucho contacto con los ministros, mucho más que otros legisladores. Participo en reuniones con altos funcionarios y esto me da otra visión de los temas, más cercana al Presidente. Yo soy una de las que más se mueven buscando beneficios para la provincia. No se miran estas acciones, ni la cantidad de veces que no nos toca estar en Buenos Aires y estamos igual", manifestó la legisladora tratando de justificar su labor legislativa.