Un presunto jefe narco mendocino cayó en la provincia de San Juan

Efectivos de Lucha contra el Narcotráfico lograron ayer el arresto del presunto narco Cristian Chicho Sebastián Allendes, barrabrava del Tomba, quien tenía orden de captura desde el año pasado librada por la Justicia federal a partir del hallazgo de 165 kilos de marihuana en Guaymallén.



Ese allanamiento en una finca ubicada en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña y San Miguel del distrito de Colonia Segovia lo había dispuesto del juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, el 17 de setiembre del año pasado para detener a Allendes, y casualmente se encontraron con la gran cantidad de droga distribuida en unos 200 ladrillos que estaban escondidos en un sótano muy bien acondicionado.



Lo traen a Mendoza

En las próximas horas una comisión policial traerá al detenido a esta Ciudad.



Una vez aquí, Allendes, quien tendría una relación amistosa con Daniel Rengo Aguilera, será puesto a disposición del Juzgado Federal 3 de Marcelo Garnica, que tiene la causa del estupefaciente hallado en Colonia Segovia.



Los investigadores tras el hallazgo de tanta droga consideran a Allendes como uno de los comerciantes de estupefacientes más buscado de la provincia y que no estaría ajeno en el caso de la marihuana encontrada el año pasado.



El prófugo fue hallado por los hombres de Narcocriminalidad en la localidad sanjuanina de 9 de Julio y no ofreció resistencia cuando se encontró frente a los pesquisas.



Origen de la búsqueda

El 17 de setiembre de 2016, efectivos de la División de Búsqueda de Prófugos que depende de Investigaciones irrumpieron en una casa de Colonia Segovia en Guaymallén y al requisarla se encontraron con la marihuana compactada que estaba oculta en un subsuelo perfectamente protegida.



Además de los 200 ladrillos, que hicieron un peso total de 165 kilos, dieron con armas, municiones y elementos robados.



Durante este operativo que fue un rotundo éxito en la lucha contra los narcotraficantes fueron detenidas siete personas de entre 20 y 22 años que estaban en la finca y fueron detenidos.



Si bien en un primer momento se los consideraba parte de la banda, luego por decisión de la Justicia fueron puestos en libertad lo cual generó un profundo malestar en las esferas del Gobierno provincial porque no sólo se encontró la droga sino también armas.