Un periplo para 45 pasajeros de Aerolíneas Argentinas

Por el paro de personal aeronáutico que afecta a la empresa Aerolíneas Argentinas un grupo de personas fue enviada a Córdoba en micro. Lo que en principio pareció una solución desembocó en una odisea que todavía no toca su fin.





Una de las pasajeras contó a Diario UNO lo ocurrido durante la jornada.





"A las 8 de este viernes debíamos partir a Córdoba. Nos avisaron que, por el paro, todos los vuelos estaban suspendidos por viernes y sábado", primereó la persona afectada.





Luego agregó: "Dijeron que podían mandar solamente a 45 personas en micro a Córdoba, por lo que los primeros 45 de la fila pudimos subir al ómnibus y a los demás les dijeron que se las arreglen como puedan. No les solucionaron el problema ni les devolvieron el dinero. Si querían la plata de vuelta, tenían que reclamar a quien les vendió el pasaje".





Finalmente llegó un micro de la empresa Andesmar que desde el mismo aeropuerto El Plumerillo partió a la provincia mediterránea. El problema parecía solucionarse pero no fue así.





"El micro al que subimos no era de pasajeros, sino un coche industrial: no tenía matafuegos, habilitación para circular ni matafuegos. Por esto nos pararon en San Luis, para colmo los choferes no tenían carné de conducir nacional", añadió una de las 45 personas afectadas.

Por esta razón el micro quedó parado a la espera de otra unidad, con sus pasajeros sin comida, viáticos ni respuestas. "Por circular en estas condiciones es que después ocurren las tragedias", evaluó la víctima de la situación.





finalmente agregó: "Es una vergüenza tanto de Aerolíneas Argentinas como de la empresa Andesmar que suceda esto. Descontando que no hay controles estatales realmente efectivos".