Un nuevo paseo de Ciudad llevará el nombre del escritor Antonio Di Benedetto

A 31 años de su muerte, los homenajes al escritor y periodista Antonio Di Benedetto no terminan en la película basada en su obra máxima, Zama –recientemente estrenada– . Ahora un nuevo paseo que inaugurará la Capital llevará el nombre del periodista y escritor que fue víctima del terrorismo de Estado al sufrir el secuestro primero y la cárcel después, más la tortura y el maltrato.



"Consideramos que con esto no bastaba y por eso hemos tomado la decisión desde el gobierno municipal, de ponerle el nombre de Antonio Di Benedetto al paseo que estamos construyendo entre las Naves Cultural y Universitaria, y como conexión al Parque Central. Es una obra muy importante que está a punto de terminarse", anunció Suarez.



Rafael Morán fue colega y amigo de Di Benedetto, a quien la noticia del reconocimiento puso contento. "Yo venía hoy con la idea de reclamarle al intendente que faltaba alguna distinción potente, algo que reivindicara la memoria de Di Benedetto en el tiempo. Que todos se interesaran por saber quién fue".



El otro homenaje que ya se concretó este año fue la filmación de Zama, basada en la obra más importante en la carrera de Di Benedetto. Lucrecia Martel fue la cineasta que se animó a llevar la historia al cine, con la gran noticia de que participará en la 74ª edición de la Mostra de Venecia.



Zama, adaptación del libro de Di Benedetto de 1956, es una coproducción, entre otros, de Argentina (Reicine y Patagonik), España (El Deseo) y Brasil (Bananeira Films) que cuenta la historia de un hombre que espera ser reconocido por sus méritos, pero transcurren los años y no ocurre nada.



Panteón de los notables

Antonio Di Benedetto ya descansa en el Panteón de los Notables del Cementerio de la Capital. Finalmente, ayer fueron trasladados sus restos desde el Panteón de los Periodistas al nuevo destino. Para completar el homenaje, el intendente de la municipalidad de Ciudad Rodolfo Suarez, anunció que le pondrán el nombre de Antonio Di Benedetto a un nuevo paseo que la Capital inaugurará en los próximos meses.



Pocas personas, no más de 30, entre las que estaban algunos amigos personales de Di Benedetto y funcionarios del Municipio capitalino incluido el intendente Rodolfo Suarez, se hicieron presentes en el acto en el que fueron trasladados sus restos.



"En esta fecha especial y en este homenaje merecido y tardío, vamos a trasladar los restos a este sector que llamamos de Notables. Lo sacamos de un lugar que no es lindo y lo trajimos a este pabellón", expresó Suarez.



Además de trasladarlo, se renovó el cajón en el que descansan los restos del escritor que estaba deteriorado, una situación "vergonzante" para el intendente.



Ya en el Panteón de los Notables, compare espacio junto a otras personalidades célebres de Mendoza como Frank Romero Day, ministro de Industria, Obras Públicas, Economía y Riego durante la gobernación de Guillermo Cano; María de los Ángeles Orquín, primera reina de la Vendimia de Capital en 1936, y Urbano Barbier, un constructor belga que llegó en 1860 y fue partícipe de la forma que adquirió la provincia después del terremoto y la primera casa de dos pisos.