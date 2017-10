Un empleado municipal de Las Heras se tiró al agua del canal Cacique Guaymallén para rescatar a una mujer que era arrastrada por la corriente. "Ni la pensé, sabía que lo tenía que hacer", expresó el hombre.



Hugo Battistella trabajaba detrás del barrio Ujemvi, en las Heras, cuando vio que varias personas caminaban por el costado del canal Cacique Guaymallén.



Le dijeron que buscaban a una mujer que había caído unas siete cuadras antes y que era arrastrada por el agua.



"Nosotros estábamos cortando un árbol. Cuando me avisaron que era una persona dejé lo que estaba haciendo y salí corriendo por la orilla hasta que encontré a la señora", dijo Hugo, de 40 años, quien trabaja en la Cuadrilla de erradicación de la Municipalidad de Las Heras hace 8 años.



"Ni la pensé. Me tiré al agua y me quedé al lado de ella porque estaba por entrar en estado de hipotermia, venía muy helada el agua", agregó el empleado municipal.



"Ahí llegaron mis compañeros de laburo, le pusimos la soga, y yo ayude desde abajo para levantarla. Estaba asustada, en estado de shock", explicó el hombre a este portal.



La mujer, de 36 años, dijo que paseaba con su perro por la zona y que este se cayó al canal. Ella por intentar agarrarlo también cayó al agua.



Hugo aseguró que lo que hizo fue por "instinto. Me saqué el celular, la billetera y mi cabeza sabía lo que tenía que hacer".

rescate