Un ex cabo del Ejército denunció que hay desaparecidos sepultados en La Remonta, en el Valle de Uco

Lo dieron por muerto en el Ejército, pero está vivo y hoy realizó una denuncia que puede tener mucho importancia. Jesús Villegas era cabo durante la última dictadura militar y chofer de algunos jefes de las fuerzas armadas en el Valle de Uco, en Mendoza. Este miércoles se presentó en la Justicia Federal para denunciar que en La Remonta, el terreno envuelto en una polémica por su posible venta, funcionó un centro clandestino de detención y que hay restos de desaparecidos sepultados en una fosa común.

"Había una cárcel clandestina. Yo vi a un señor encapuchado", afirmó Villegas a radio Nihuil y agregó: "Allí hay restos de desaparecidos. Si el ejército no los ha sacado, deben estar en una fosa y señaló que la fosa debe estar a cuatro kilómetros hacia el oeste de La Remonta.

"Yo vi el último desaparecido y por comentarios de compañeros sabíamos lo que se movía", explicó y adujo no saber cuántas personas estarías sepultadas, aunque reconoció que fueron varios los que pasaron por ese centro clandestino.

"Una vez me bajo del vehículo. Yo era cabo, me separaron de la fuerza por ver y denunciar una tortura, me cortaron un dedo, me bajaron los dientes, estuve secuestrado, me dieron por muerto en el Ejército con un grado que nunca tuve", explicó Villegas, mostrando el documento que prueba sus dichos.

El secuestro de Villegas fue en San Carlos en democracia, en 1984, tras denunciar lo que había visto.

"Me pegaban, estaba encapuchado. Me querían hacer firmar papeles desmintiendo la denuncia", adujo Villegas.

Esta es la segunda vez que el ex cabo se presenta ante la Justicia federal para confirmar sus dichos.

Desde el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH), la abogada Viviana Beigel tomó con cautela los dichos y aseguró que "toda la información que pueda aportar es válida y que hay que estudiar cada información. Toda la investigación ahora depende de la fiscalía federal".

Un terreno envuelto en la polémica

La Remonta, es parte de un terreno que pertenece al Ejército Argentino en Campo Los Andes.

En los últimos meses ha estado en el ojo de la tormenta luego de que el presidente Mauricio Macri decidiera ponerlo a la venta. Esto provocó la oposición de varios lugareños que dependen de las actividades que desarrollan en el lugar. La semana pasada la Justicia paralizó la venta de manera temporal.