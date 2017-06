Un espacio para que los mayores de 50 tengan una buena compañía

Superar la barrera de los cincuenta años para muchos puede ser el inicio de una nueva etapa de la vida llena de proyectos. Pero para otros puede ser todo lo contrario.



No todos tienen familiares, nietos o amigos con quienes compartir momentos de distensión o pasar un rato agradable. Hace 12 años fue formado el Grupo Excelencia, que tiene por objetivo formar amistades y por qué no noviazgos o parejas a través de un grupo mixto de gente mayor de 50 años que busca generar nuevos vínculos.



María del Carmen Quinteros es la creadora del grupo y cuenta cómo surgió está idea que, con el correr de los años, le ha dado muy buenos resultados.



"La idea de este grupo comenzó en el 2005 cuando yo les ofrezco a las personas que sienten solas la posibilidad de contactarse nuevamente a nivel social, poder conversar con los pares a través de una cena o un paseo. Está dirigido a esa persona que está sola, desde los afectos de pareja o gente separada o viuda que un fin de semana no tiene con quién salir", contó la dueña de la idea.

Está destinado a personas mayores de 50 años que quieran formar amistades, aunque ha habido casos en que se formaron algunas parejas gracias a este grupo.



"Yo hago de puente para que ellos formen amistades. Han surgido parejas también durante este tiempo y cada tanto vienen algún fin de semana en algún lugar donde nosotros nos juntamos", destacó María del Carmen.



Las "juntadas" que hace el Grupo Excelencia son en cenas shows o cenas temáticas con baile incluido. También existen salidas programadas, paseos, degustaciones, tardes de té o velerismo los fines de semana en la montaña o en ríos.



"Los grupos se mantienen. Los que se ponen de novios los pierdo (risas), Pero se toman su tiempo y si les va mal como pareja y fuera del grupo, vuelven a compartir con la gente que sigue estando", argumentó la administradora del grupo.



¿Cómo hace una persona para integrar esta especie de comunidad amistosa? Es sencillo y así lo explica "La persona interesada me llama, tenemos una charla y combinamos una entrevista y le amplío bien de qué se trata el grupo. Puede pasar que alguien esté buscando formar una pareja. Yo le ofrezco el grupo como amigos, si te surge la posibilidad de encontrar un hombre o una mujer y animarte a una relación es algo muy de cada uno. Yo tiendo puentes de amistad".



Ni tan solos ni tan solas

Generar esos "puentes de amistad" más los doce años de experiencia llevaron a que María del Carmen se encuentra terminando de escribir un libro. Historias de vida generadas por ese grupo de amistades derivaron en que queden retratadas para siempre.



"De tanto tratar con gente que está sola y que ha perdido la posibilidad de relacionarse con otras personas estoy escribiendo un libro que se llama Ni tan solos ni tan solas. Pero siempre que estoy tratando de cerrar el final aparece alguna historia que merece ser contada", expresó con mucha alegría la impulsora del Grupo Excelencia.



A María del Carmen se la puede contactar a través de su Facebook.