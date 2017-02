Un ejemplo de lucha: mientras batalla contra el cáncer, estudia y le va bien

Está contenta y aliviada. Recién llega del hospital Notti, donde le hicieron controles y le pidieron que vuelva en abril. Después de ver sus últimos estudios, los profesionales le dijeron que está bien y que, por ahora, no necesita medicación. Por la buena nueva, su amplia sonrisa de dientes parejos también luce fresca. Su aspecto es el de una joven hermosa, a la que le brillan los ojos perfectamente delineados.



Dámaris Llanos Puebla (15) recibió así a Diario UNO, para dar su testimonio. Para contar que, a la par de la batalla que libra contra el cáncer (un osteosarcoma en el fémur izquierdo), también eligió poner voluntad y sacrificio para seguir con sus estudios y no perder el año de escolaridad. Ella es una de los 345 alumnos del Nivel Secundario que en el 2016 estudió gracias a la modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria que brinda la Dirección General de Escuelas, y que es modelo a nivel nacional.



"Sólo me queda tener el resultado de unos trabajos de Tecnología y Educación Física y ya estoy para empezar tercero", cuenta entusiasmada, a poco de terminar el 2º año de la orientación en Economía y Gestión. En unas horas más llegará Romina Orellano, la profesora y tutora que le brinda el material y le da clases durante casi 4 horas en su casa o en el hospital –como supo suceder–, dos días a la semana. La otra docente es Silvia, y le enseña inglés cada 15 días.



"Estaba en primero cuando tuve que dejar", detalla con una mueca de picardía que después justificará al contar que era la segunda vez que lo cursaba, porque repitió. Este antecedente pareciera ser parte de una ficción, si se consideran los tratamientos invasivos que tuvo que afrontar los últimos meses y los excelentes logros que fue obteniendo, a la par, a nivel escolar. Compromiso, voluntad de lucha y responsabilidad fue lo que destacaron desde la Coordinación de la DGE, a cargo de Fabiana Matus.



El caso

Llanos Puebla tuvo que abandonar la escuela en noviembre de 2015. A principios de ese mes sufrió una caída en el patio de su escuela, la Abelardo Vázquez de Guaymallén, y debió consultar al médico por una hinchazón de rodilla. Unos días después debió someterse a quimioterapias –fueron 13 en total– porque le descubrieron un tumor cancerígeno.



El cuadro se agravaría luego de que se fracturara la cadera y de 6 sesiones sin mucho efecto. El pasado 5 de abril decidieron que lo mejor para su salud era amputarle la pierna comprometida. Después de ahí, siguió con quimioterapia hasta setiembre pasado y llegó a pesar 29 kilos.



Testimonio de lucha

"Antes era como más irresponsable. No hacía nada. Ahora me gusta, me hace sentir bien estudiar", dice Dámaris. Su mamá, Andrea, lo reafirma: "Estudia más ahora que antes. Antes dejaba las carpetas y partía para la calle. Ahora lo tomó con mucha responsabilidad y andamos con las tareas a cuestas haciendo los deberes hasta en el hospital". La mujer cuenta, además, que se ha puesto a estudiar a la par de su hija, y que se ha entusiasmado tanto que hasta le gustaría termina el Secundario.



Ambas son una dupla que se volvió inseparable, más allá del apoyo que recibe Dámaris de sus tíos y de sus 4 hermanos: Luis (18), Marcos (12), Nerina (11) y Valentina (9). Su papá vive en el Sur.



"El hermano le lee y fue él quien se hizo cargo de los más chicos, porque los llevaba a la escuela y los traía, y les hacía de comer mientras nosotras estábamos en el hospital", relata Andrea, dejando entrever que el que estudien fue prioridad para todos, a pesar de las situaciones complejas que tuvieron que afrontar el último año.



Entre otros cambios, se mudaron a una humilde casa del distrito San José, aprovechando su cercanía con el Notti, porque la anterior vivienda se llovía. Allí el personal del hospital le pintó un bosque en la habitación de la joven, que eligió el color verde. Pero no cuentan con gas natural ni con servicio de cloacas y, por eso, el deseo es mudarse a un lugar más digno. Aún no tienen los recursos para hacerlo.



Además de estos inconvenientes, vienen afrontando algunas trabas por parte de la mutual que le demoró estudios y que, hasta hoy, no le ha dado respuesta por la prótesis que espera desde julio pasado, lo que es crucial para su recuperación, sobre todo desde lo social, porque permitiría que en un futuro pueda pensar en volver a la escuela y retomar otras actividades.



"Me dicen que me están esperando", cuenta la joven acerca de uno de los motivos por los que se ilusiona con poder regresar al aula junto con sus compañeros. Esperanzada, también mira un poco más allá, y por eso ya le pidió a su mamá que quiere hacer un curso de repostería y, de estudiar una carrera universitaria, confesó que elegiría Medicina.