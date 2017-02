Última oportunidad: el 31 de marzo vence el plazo para actualizar el DNI

Los mendocinos tendrán tiempo de realizar la actualización del DNI hasta el 31 de marzo del 2017. También, la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas recordó que no se puede salir del país con documento de identidad escrito a mano.



Según la resolución Registro Nacional de las Personas Nº1740/2016, hasta el 1 de abril de 2017 se podrá tramitar el DNI digital que remplazará a los documentos de papel.



Los documentos que perderán validez legal a partir del 1 de abril de 2017 son: libreta de enrolamiento, libreta cívica, documento nacional de identidad, tapa verde y bordó, confeccionados manualmente; documento nacional de identidad cero año, tapa celeste, confeccionado manualmente de forma manuscrita.



El trámite puede realizarse en las oficinas del Registro Civil de Mendoza.



DNI vigentes para salir del país



Frente a un nuevo fin de semana largo, la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas recuerda que a partir del 1 de noviembre no se puede salir del país con documentos de identidad escritos a mano, según resolución del Renaper Nº1480/2016.



Los DNI que ya no tendrán vigencia para salir del país con destino a los países miembros o asociados del Mercosur (Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú) son libreta de enrolamiento, libreta cívica, documento nacional de identidad tapa verde y bordó confeccionados manualmente; documento nacional de identidad cero año, tapa celeste, confeccionado manualmente de forma manuscrita.



Los documentos continúan teniendo plena vigencia dentro del territorio nacional hasta el 31 de marzo de 2017. Además, para salir de Argentina con destino a cualquier país, inclusive a los países miembros y asociados del Mercosur, puede hacerse con pasaporte.