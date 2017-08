Ubaldini: "El peronismo es mucho más que un sello del PJ"

Encuentro por Mendoza, la lista que lidera la senadora María José Ubaldini y que surgió como una escisión del peronismo, competirá en las generales de octubre, a pesar de muchos rumores de que no lo haría por una cuestión de costos.





Así lo afirmó Ubaldini en el programa Séptimo Día, que transmite El Siete.





La legisladora provincial afirmó que "Encuentro por Mendoza (EPM)es un espacio nuevo que vamos a seguir manteniendo en el tiempo. Llegó para quedarse".





Al mismo tiempo aseguró que se abrirá del PJ en la Legislatura y funcionará como un unibloque. "No quiere decir que no seamos peronistas. El PJ es un sello partidario, pero el peronismo es mucho más que eso", aseveró Ubaldini.





En cuanto a la ruptura con el bloque mayoritario, Ubaldini dijo que lo hizo ahora porque no quería que esto se mezclara con las acciones de campaña. Por esto dejó que pasaran las primarias para realizar el anuncio.

Ella es la única integrante de EPM en la Casa de las Leyes, por esto, el unibloque funcionará sólo en el Senado.





Ubaldini ya había mostrado diferencias con el bloque del PJ a la hora de la votación del endeudamiento pedido por el gobernador Alfredo Cornejo. En esa oportunidad, Ubaldini votó por la negativa de darle a Cornejo las herramientas para endeudarse, en clara respuesta a los años en los que el radicalismo no le dio esa posibilidad al PJ.





Consultado acerca de si Encuentro por Mendoza seguirá en carrera a las generales –puesto que hubo rumores en el ámbito legislativo que daban cuenta de la posibilidad de que Ubaldini se bajara porque no le daban los costos– uno de los miembros de EPM y ex funcionario peronista, Ariel Pringles, aseguró que no hay motivos para suponer que la Lista 504 no competirá en octubre.





"Hay muchos intereses puestos en juego, a alguien le debe convenir soltar estos rumores", y agregó: "Debe de formar parte de alguna operación política".





Acerca de por qué no fueron por dentro del PJ, Pringles aseguró que "no hubo lugar para acuerdos ni desacuerdos, para hacer autocrítica, ni para el consenso". El conflicto que llevó a la línea gremialista del peronismo (Ubaldini, Pringles y otros ex legisladores como Claudio Díaz y José Escoda)a abrirse y competir por fuera del partido en las PASO fue justamente ese: la falta de debate. "Ir por dentro del PJ implicaba tener que realizar alianzas y acuerdos que no estábamos dispuestos a hacer", aseguró el ex funcionario.





Pringles manifestó que no estaban de acuerdo con que las determinaciones las tomaran los intendentes bajo presión del oficialismo, y ese fue uno de los motivos por los que a partir de ahora Ubaldini trabajará por su cuenta en la Legislatura.