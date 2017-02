Tupungato tendrá calles en un solo sentido desde este lunes

Tupungato. Los tupungatinos deberán ponerse a estudiar el mapa que desde hace un par de semanas está siendo entregado en supermercados, bancos y dependencias públicas, y que está compartiéndose en las redes sociales. O estar muy atentos a la señalización de cada esquina del microcentro para ver hacia dónde va la flecha que indica el sentido de marcha en la nueva cartelería. Es que, desde este lunes, la mayoría de las calles serán de una sola mano de circulación, cambiando rotundamente la disposición del tránsito vehicular al que estaban acostumbrados.

Finalmente, se decidió por esta época (en la que aún no se inician las clases y cuando el flujo de vehículos es menor, por las vacaciones) para poner en marcha lo que se avaló en 2013 mediante la aprobación de un proyecto en el Concejo Deliberante. Este había sufrido modificaciones en el 2015 pero, desde el 2016, ya estaba listo para ser aplicado.

Al ser anunciada la nueva organización del sentido en las calles, hubo incertidumbre sobre cómo resultarían los cambios, y algunas posiciones encontradas entre los vecinos que salieron públicamente a opinar, sobre todo en lo que respecta a la principal avenida, la Manuel Belgrano, en donde desde hace décadas se acostumbra a pasear en el "tontódromo".





Recorrerla reiteradas veces a baja velocidad, en el trayecto desde la rotonda Urquiza hasta la plaza, para saludarse entre los que forman parte del circuito o con los que están en cafeterías o heladerías, es el clásico de los fines de semana que muchos manifestaron no querer perder.





Ante estas repercusiones, el intendente Gustavo Soto anunció hace unos días que oyó los reclamos y modificó lo aprobado hecha por los ediles, para que continúe con doble sentido de circulación la Belgrano.





"Lo decidimos por dos circunstancias. Mayoritariamente por los que han opinado y también porque en un tiempo más vamos a proceder a intervenir la calle Almirante Brown –es paralela– para pavimentarla, por lo que habrá un colapso en esa calle", aseguró el jefe comunal, adelantando además que, por ahora, el estacionamiento seguirá igual pero que se estudia la implementación de un sistema medido.

Entre los principales factores que alentaron la realización y aplicación de estos cambios está el querer agilizar y mejorar las condiciones de seguridad del movimiento vehicular, sobre todo en horarios y zonas conflictivas donde ya se había vuelto traumático transitar, a raíz del crecimiento del parque automotor local. Pero, también, lo que se busca es generar mayor actividad comercial para los locales ubicados en otras calles, como la Almirante Brown y Liniers.





"Nos enojamos cuando nos dicen que somos un pueblo pero, como ciudad que decimos que somos, tenemos que hacer ciertas transformaciones para que esto sea así. Esto generará una mejora sustancial", agregó el funcionario.





Que es un plan "perfectible", fue otra de las afirmaciones de Soto. "Algunos errores irán a surgir, pero si no lo ponemos en práctica ahora no los sabremos", dijo, asegurando que trabajarán en conjunto con la Policía Vial. En cuanto a controles, pedirán que haya cierta flexibilidad para quienes multan, considerando el proceso de readaptación de los automovilistas, pero cuidando que eso no se preste a picardías y se respete la señalización que se ha colocado en cada una de las esquinas involucradas que representan el 70% del microcentro.





Aprobado hace 4 años

El cambio de sentido de marcha de las calles fue propuesto por la anterior gestión, a cargo del justicialista Joaquín Rodríguez, y proyectado y aprobado como ordenanza en el 2013, por unanimidad en el Concejo Deliberante. Dos años después, hubo modificaciones y quedó listo para ser aplicado mientras el actual intendente era concejal por la UCR.





Según lo establecido en ese entonces, el cambio debía regir desde 2016, y para ello ya se había instalado toda la nueva cartelería y hasta se construyeron dos grandes alcantarillas hacia el sur, uniendo a Liniers y Las Heras con Asistente Ubilla, para agilizar con nuevas rutas el acceso y egreso al micro centro. Sin embargo, llevó un tiempo la organización de la campaña de publicidad y la comunicación de los cambios.